Deysi Araujo arremete contra Melissa: “Ella trabaja, no es una anciana”

La siempre polémica Deysi Araujo no se guardó nada y arremetió contra Melissa Paredes y propuesta de pensión solicitada por su hija al ‘Gato’ Cuba.

“Ella trabaja y es actriz, no es una anciana, es joven y los dos trabajan. A mí, el padre de mi hijo no me dio ni un sol y siempre he sido papá y mamá para mi hijo, a veces hay mujeres que usan sus hijos para beneficiarse, no digo que sea el caso de ella, pero hay mujeres así”, dijo en diálogo con un diario local.

Asimismo, la exvedette le sugirió a Melissa no negar que Rodrigo Cuba vea a su hija. Esto, solo empeorará las cosas. “Después de haber mantenido un matrimonio sólido. Melissa no tiene que pensar en ella sino en su hija, no puede negarle al padre ver a su hija. Una pena, tiene que pensar mejor las cosas”, agregó.

‘Embobada’ de extranjero: «Tiene sus empresas»

Al parecer por fin le llegó el amor a la popular Deysi Araujo pues recientemente se fue México para tomarse unas merecidas vacaciones y con toda las ganas de encontrar el amor en tierras charras, afortunadamente a la vedette se le hizo el milagrito porque afirma haber conocido un apuesto galán.

Aun no se sabe a ciencia cierta de quién se trata ya que solo ha comentado que el misterioso galancito es extranjero nacido en Israel pero radica en Miami, la animadora aun no desea dar muchos detalles ya que recién se están conociendo y prefiere no ilusionarse. “No hay nada oficial, recién nos estamos conociendo. Se llama Yaney, es nacido en Israel, pero radica en Miami, donde tiene sus empresas”, sostuvo emocionada Deysi.

Por otro lado, Deysi ya estaría en tierras peruanas para continuar con su trabajo y anuncio que sus shows se encuentran disponibles.

La vedette es consiente que no puede quedarse en tierras extranjeras por en Perú ya tiene una vida realizada y su trabajo es bastante solicitado, sin embargo, espera que este galán sepa entenderlo y pueda venir a visitarla.

“Me encuentro bastante ilusionada, él me ha prometido ir a visitarme al Perú. Anhelo de todo corazón que sea la persona indicada, el hombre que esperaba, porque nunca he sido afortunada en el amor”, expresó.

