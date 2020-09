Deysi Araujo confiesa siempre «pasarla bien» con Joshua Ivanoff

Compartir Facebook

¡Otra vez en las andanzas! Se sabe desde ya hace 6 años que la coquete vedette peruana, Deysi Araujo mantiene una cercana relación con el modelo Joshua Ivanoff.

Esta «cercana amistad» que dice tener con el exchico reality, Joshua Ivanoff, han dado que hablar en la farándula peruana. Deysi dice que no tiene nada de malo de que los vean juntos porque están solteros y no le hacen daño a nadie.

La popular vedette comentó que la grabación que donde se la ve entrando al departamente del modelo no debería ser catalogado como «ampay».

«Es una de las tantas veces que he ido a su casa. Nos conocemos hace seis años y compartimos bonitos momentos», comentó Deysi Araujo durante una entrevista a un diario local.

La foto mostrada sería a la mañana siguiente de la esperada visita de Deysi Araujo al departamento de Joshua.

«Siempre hemos mantenido el contacto, creo que soy difícil de olvidar. Él es muy cariñoso y caballero conmigo«, dijo Deysi Araujo, dejando en claro que para ella no es ninguna sorpresa que ambos estén juntos.

NO LE GUSTA LOS INSULTOS

La popular «Urraca» al mostrar su ampay, tildó a la modelo como «bailarina de night club«. Deysi Araujo comentó que haberse ofendida por tal apelativo, ya que ella dice ser una de las vedettes más reconocidas del Perú.

«Eso me pareció discriminatorio porque se presta a malos comentarios. Todos saben que soy vedette, como lo fue Gisela Valcárcel o Tula Rodríguez, y he crecido porque soy conductora de televisión, animadora de eventos masivos y hasta he actuado», afirmó.

LA FOTO DESPUÉS DEL AMPAY

Deysi ya en casa, procuró dejar una huella de su paso por el departamento del modelo. En su cuenta de Instagram, la modelo subió una foto donde se mostraría parada posando en el balcón de Joshua.

«Así estamos felices. Joshua es un chico maduro, me dice para vernos seguido pero yo no quiero tener una relación», finalizó dando a entender que ella y Joshua son muy amigos.