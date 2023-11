«Me tienen alergia», Deysi Araujo denuncia discriminación en su departamento de San Isidro

Deysi Araujo se mostró mortificada por el trato que viene recibiendo en su nuevo departamento de San Isidro y es que la vedette confesó que es víctima de discriminación por parte de una de las residentes.

La pelirroja estaba feliz por este nuevo logro en su vida personal, sin embargo, no imaginaba que se vería afectado por sus propios vecinos quienes al parecer consideran su presencia molesta.

Víctima de discriminación

El programa de Magaly Tv la Firme quiso festejar junto a Deysi Araujo la inauguración de su nuevo departamento por lo que la pelirroja invitó a sus fieles amigas, Paloma de la Guaracha, Susy Díaz y la ‘Negra Petróleo’.

Sin embargo, esta celebración se vio afectada por una presunta muestra de discriminación por parte de una de las residentes del departamento esto habría afectado emocionalmente a Deysi, pues no esperaba este tipo de recibimiento.

Es así que las amigas de Deysi fueron detenidas en la recepción debido a la ausencia de autorización por parte de la presidenta de la junta de propietarios.

Incluso el chamán, a quien la exbailarina había invitado para realizar una ceremonia de limpieza en su nuevo hogar.

También fue tenido, argumentando que el sombrero piurano que llevaba no era la vestimenta apropiada para el lugar.

“Me acerco a la puerta y la presidenta del edificio prácticamente le ordenó al conserje que no abriera la puerta. Simplemente, porque me ve con el sombrero, expresó unas palabras que me dolieron. Dijo que podía entrar, pero que me quitara el sombrero porque esto no es un pueblo joven ni un asentamiento humano”, dijo en un inicio el Chamán.

Todo este mal rato hizo que la propia Deysi se cuestione si hizo bien en comprar un departamento en una zona tan exclusiva, pues no imaginaba que se toparía con personas discriminadoras.

“Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se pueden hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona superpacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado”, dijo Araujo.

Critica a Samahara Lobatón por discriminación

Deysi Araujo habló sobre la actitud y comportamiento de Samahara Lobatón estos últimos días.

Donde se difundieron unos audios donde la influencer llama ‘cholo’ y ‘negro’ a al padre de su hija.

Es por ello que Deysi opinó al respecto pues considera que habiendo una menor de por medio no se deben meter en ese tipo de escándalos mediáticos.

«Es una chibola inmadura, con qué cara dice eso… debería mirarse en un espejo», dijo la ex vedette sobre los calificativos que usó.

Además, recalcó que la hija de Abel Lobatón debe pensar antes de hablar pues no sabe las consecuencias que pueden traer sus palabras.

«Y a ella le ha gustado ese ‘cholo y negro’ por eso le ha dado un hijo ahora que no se queje. Que feo que digan esas cosas, debe pensar en su niña que al final será la más perjudicada», dijo la bailarina.

No solo Deysi se pronunció sobre los calificativos racista sino también el Ministerio de Cultura el cual emitió un comunicado.

Con el fin de rechazar las expresiones de Samahara Lobatón Klug y Jonathan Horna Feijoo.

“Estas frases constituyen un acto de discriminación étnico- racial porque afectan el reconocimiento del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas y grupos étnicos aludidos como los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano», decía una parte del comunicado.