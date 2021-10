Deysi Araujo denuncia maltrato en México: “Terminé con heridas en las manos”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exvedette, Deysi Araujo, no perdona ni una y denunció que sufrió maltratos por parte de migración de México. De hecho, la bailarina explicó que fue impedida de ingresar a tierras ‘charras’ y el personal migratorio se portó muy mal con ella.

La ‘pelirroja’ aseguró en conversación con un diario local que no volverá a México por la mala experiencia que tuvo, el mismo que no podrá nunca jamás olvidar.

También puedes ver: Karla Tarazona sorprende a Maricarmen con zapatos Gucci para su bebé

“La verdad que no volvería, con el trato que hemos tenido (Susy y ella), no sé. Por el momento, yo no pienso regresar, porque fue muy incómodo el viaje. Yo terminé con heridas en las manos por todo el tiempo que me tenían haciendo cola, me tenían de acá para allá durante mucho tiempo y estaba cansada porque de Perú venía de hacer dos eventos ese día, el sábado por la noche, y estaba bien cansada”, dijo.

“Tenerme ahí toda la noche, y perder mi vuelo, no sabía dónde quedarme ese día en México, en el aeropuerto, porque quise comprarme otro vuelo en ese momento para más tarde, pero para el siguiente día me salía más cómodo. Igual ese día tenía que pagar el hotel”, agregó.

También te puede interesar: «Estás loca, no hay forma», Patricio niega tener algo con Luciana a Flavia Laos

Deysi Araujo niega relación con ‘chibolo’ tras ampay: “Me abrazó porque tenía frío”

La vedette, Deysi Araujo, sorprende a más de uno al anunciar que no tiene ninguna relación con el ‘chibolo’ del ampay y que solo son amigos.

Deysi Araujo protagonizó un ampay que salió a la luz en ‘Magaly Tv: La firme’ en donde se la veía bien abrazada y cariñosa ingresando a un hotel con un joven. Todo esto después de que la pelirroja criticara a Milena Zárate y Paula Arias por estar con ‘chibolos’.

También puedes ver: Sheyla Rojas quiere agrandar la familia con ‘Sir Winston’

Sin embargo, a pesar de las imágenes, Deysi afirma que ella y el misterioso joven no tienen ninguna relación. De acuerdo a la pelirroja, la razón del cariñoso abrazo es porque ella tenía mucho frío en ese momento. “Él es mi amigo, no es nada mío. Solo me estaba acompañando a mis reuniones de trabajo, yo le dije que me abrazara porque tenía frío y él bien obediente lo hizo”, explicó Deysi a un medio local.

MIRA TAMBIÉN: Andrea San Martín rompe en llanto por ataques de Juan Víctor: “Sigue siendo mi familia”