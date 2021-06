Deysi Araujo echa barro a ‘embajadoras de Tulum’: “Les gusta la vida fácil”

Compartir Facebook

La guerra está declarada. Deysi Araujo sacó las garras luego que cuestionaran su viaje a México y se las cantó todititas a las modelos Paula Manzanal, Sheyla Rojas, Macarena Gastaldo y Jamila Dahabreh, quienes son conocidas como ‘La embajadoras de Tulum’, debido a los lujos y viajes placenteros que se dan sin gastar un sol en la zona turística del país charro.

“Viajando no se gana plata, pero yo más creo, estoy segura, que alguien se las pecha, pues ellas van en busca de gente con dinero. Creo que les gusta la vida más fácil”, dijo en un inicio la pelirroja.

Asimismo, la bailarina cuestionó de dónde sacan tanto dinero ‘Las embajadoras’ si nunca se les ha conocido oficio alguno. “Son modelos ¿de qué? yo no juzgo nada a nadie, pero ¿qué trabajo tienen? Yo soy vedette, pero ellas ¿dónde se les ha visto en el escenario?

Nunca nada y tienen el lujo de viajar, de pagarse todo e ir a los mejores lugares. Porque allá es carito, no están barato. Nadie te invita gratis y si tú vas a un lugar invitada por alguien, ya sabes a qué vas, así de simple y así de fácil”, contó en el programa de Magaly Medina.

Finalmente, Deysi aseguró jura que ella es una vedette conocida internacionalmente y solita se paga sus viajes. “Yo tengo mucha gente que me sigue. Soy internacional creo, porque a mí me siguen siempre en todo el mundo, de Japón, China, de todos los países. Es que yo creo que la gente me conoce por la Copa América”, acotó.