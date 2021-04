Deysi Araujo en contra de Xoana y su esposo por videos porno: “Ya perdieron la vergüenza”

Compartir Facebook

La exvedette Deysi Araujo se mostró en desacuerdo con Xoana González, quien con su esposo elaboran contenido para adultos en la nueva red social ‘OnlyFans’. Afirmó que ese tipo de contenido no va con ella y solo vende sensualidad.

En conversación con un diario local, la ex de Joshua Ivanof, aseguró que jamás haría ese tipo de contenidos, por lo que mostró su rechazo por la nueva manera de generar ingresos de la modelo argentina.

“Xoana y su marido no tienen sangre en la cara, ellos venden pornografía. Ya perdieron la vergüenza y solo por conseguir dinero. Qué dirá su familia, no piensan que algún día podrían tener hijos y van a ver estos videos, solo les interesa el dinero”, dijo.

“Ahora entiendo por qué había chicas que decían que yo estafaba a la gente porque no subía cosas más fuertes ¡Yo vendo sensualidad, más no sexualidad!”, agregó.

La ‘Pelirroja’ hizo hincapié en el respeto que debe prevalecer en una pareja y según ella, considera que el esposo de Xoana no la respeta.

“Él no la respeta, no la valora, creo que tampoco la ama, más ama el dinero. Tal vez la está utilizando y ella no se da cuenta”, concluyó.

“Lamento romperles el corazón”: Deysi Araujo niega filtración de video íntimo

La polémica Deysi Araujo utilizó sus redes sociales para aclarar una presunta filtración de un video íntimo. La ‘pelirroja’ se dirigió a todos sus seguidores.

En redes sociales se viene tratando sobre un supuesto video íntimo de la exvedette Deysi Araujo, sin embargo, ella no se quedó de brazos cruzados y aclaró que el video del que hablan no es suyo.

“A todos mis fans, seguidores y demás amistades…quiero informarles que está corriendo un vídeo en redes sociales donde si bien es cierto en los primeros segundos se me ve a mi primer plano en ropa sexy como normalmente salgo en mi cuenta de Onlyfans… En los siguientes segundos se ve a una mujer jugando con un pepino en sus partes íntimas… tengo que aclarar que esa mujer con ese gran parecido a mí, NO SOY YO”, manifestó.

