Deysi Araujo perdona a su juez: “solo él y yo sabemos la verdad”

La exvedette Deysi Araujo fue abordada por reporteros de ‘Magaly TV La Firme’, y tras ser preguntada por los chats revelados en el programa de la ‘Urraca’ sobre su juez, la pelirroja salió en defensa de su juez.

En primer lugar, fue Susy Díaz quien se pronunció tras ser interrogada por el reportero de dicho programa. Al respecto, la ‘Rubia’ dijo que la conversación que tuvo el juez con la ‘chibola’ fue cuando no estaba con Deysi Araujo.

“Yo creo que lo que no es mi año, no me hace daño. Siempre van a haber personas que van a salir a hablar”, dijo. “Solo a él y yo sabemos la verdad. Hoy en adelante, si él comete un error, ahí bueno… pero no ha sido en mi momento. Mejor que nos dejen tranquilos”, agregó.

Deysi Araujo se entera en vivo de infidelidad y rompe en llanto

Deysi Araujo pasó un terrible momento al enterarse en vivo que su actual pareja, un juez, le estaba siendo infiel. El programa de Magaly Medina fue a buscar a la vedette para mostrarle pruebas de que su juez le estaba coqueteando a una chibola.

“Tú te has visto con él a las 9, él a las 8 le ha estado escribiendo y le ha dicho: ‘Oh bonita, y ya pensaste en lo nuestro a darnos una oportunidad bebé’”, le dijo el reportero a Deysi mientras le mostraba las pruebas de la infidelidad.

En las imágenes le mostraban a Deysi, estaba la chibola de 18 años revelando que el juez la invitaba a conciertos y le coqueteaba. La joven relató lo siguiente: “A él lo conocí en una audiencia (…) fuimos al cine, fuimos a cenar, me regaló unos chocolates, unas rosas. Hace poco fuimos a un concierto y también me compró las entradas”.

Al ver las imágenes, la vedette no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto frente al reportero y las cámaras de Magaly. “Qué pena la verdad, para mí es una decepción, si la gente falla está bien, que lo siga haciendo, yo doy un paso al costado”, dijo Deysi en el momento.

