La vedette se enteró por el programa de Magaly que su pareja, un juez, le estaba siendo infiel con una joven y no pudo contener las lágrimas.

Deysi Araujo pasó un terrible momento al enterarse en vivo que su actual pareja, un juez, le estaba siendo infiel. El programa de Magaly Medina fue a buscar a la vedette para mostrarle pruebas de que su juez le estaba coqueteando a una chibola.

“Tú te has visto con él a las 9, él a las 8 le ha estado escribiendo y le ha dicho: ‘Oh bonita, y ya pensaste en lo nuestro a darnos una oportunidad bebé’”, le dijo el reportero a Deysi mientras le mostraba las pruebas de la infidelidad.

En las imágenes le mostraban a Deysi, estaba la chibola de 18 años revelando que el juez la invitaba a conciertos y le coqueteaba. La joven relató lo siguiente: “A él lo conocí en una audiencia (…) fuimos al cine, fuimos a cenar, me regaló unos chocolates, unas rosas. Hace poco fuimos a un concierto y también me compró las entradas”.

Al ver las imágenes, la vedette no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto frente al reportero y las cámaras de Magaly. “Qué pena la verdad, para mí es una decepción, si la gente falla está bien, que lo siga haciendo, yo doy un paso al costado”, dijo Deysi en el momento.

La siempre polémica Deysi Araujo no se guardó nada y arremetió contra Melissa Paredes y propuesta de pensión solicitada por su hija al ‘Gato’ Cuba.

“Ella trabaja y es actriz, no es una anciana, es joven y los dos trabajan. A mí, el padre de mi hijo no me dio ni un sol y siempre he sido papá y mamá para mi hijo, a veces hay mujeres que usan sus hijos para beneficiarse, no digo que sea el caso de ella, pero hay mujeres así”, dijo en diálogo con un diario local.

Asimismo, la exvedette le sugirió a Melissa no negar que Rodrigo Cuba vea a su hija. Esto, solo empeorará las cosas. “Después de haber mantenido un matrimonio sólido. Melissa no tiene que pensar en ella sino en su hija, no puede negarle al padre ver a su hija. Una pena, tiene que pensar mejor las cosas”, agregó.