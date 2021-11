Deysi Araujo se luce con galán israelí por las calles de Lima en tremendos ‘chapes’

Compartir Facebook

Las cámaras de Magaly nuevamente hicieron de las suyas pues esta vez captaron a la famosa Deysi Araujo más enamorada que nunca bien acompañada paseando por las calles del Centro de Lima.

Ya se venía rumoreando que la bailarina Deysi Araujo había conquistado el corazón de un extranjero cuando se fue de viaje a Los Cabos, pero esta vez ya no lo oculta más y luce de la mano con el guapo galán.

Pues se trataría de Yaney un grande hombre y de ojos azules quien ha quedado maravillado con la belleza de la animadora quien no quitaba la mirada ni por un segundo de la pelirroja, pues así lo evidenciaron las cámaras de Magaly.

Como se recuerda, Deysi tenía mucho anhelo e ilusión de por fin enamorarse por lo que deseó que su galán viniera al Perú por ella y vaya que si lo hizo.

Según las imágenes de la ‘Urraca’ la pareja se vio bastante cariñosa y amorosa, pero por el momento no habrían formalizado nada ya que se encuentran en la etapa de conocerse el uno y el otro ya que el galán no está muy acostumbrado a las cámaras y la atención que tiene Deysi.

Por otro lado, recordemos que Deysi Araujo ha estado alejada de los escándalos de chollywood. No obstante, siempre se encuentra enfocada en su rol como madre junto a su joven hijo con quien tiene una gran relación.

Los reporteros del programa de espectáculo no dudaron en hacerle unas preguntas sobre Deysi pero al no entender el idioma castellano poco a o nada se pudo conversar con Yaney quien dijo que por Deysi hace todo.

Deysi Araujo niega relación con ‘chibolo’ tras ampay: “Me abrazó porque tenía frío”

La vedette, Deysi Araujo, sorprende a más de uno al anunciar que no tiene ninguna relación con el ‘chibolo’ del ampay y que solo son amigos.



“Él es mi amigo, no es nada mío. Solo me estaba acompañando a mis reuniones de trabajo, yo le dije que me abrazara porque tenía frío y él bien obediente lo hizo”, explicó Deysi a un medio local.

Así quiso dejar en claro que ella no tiene nada con él y que solo la estuvo acompañando a reuniones laborales. Ella explicó también que el ‘chibolo’ tiene 31 años, y ella se fijaría en personas mucho mayores porque no le gustan los niños.

“No es nada mío y tampoco es un chibolo, tiene 31 años. Además a mí no me gustan los chibolos, me fijaría en alguien de 40 años para arriba. Ya no estoy para cambiar pañales”, explicó.