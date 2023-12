Deysi Araujo se quiebra por discriminación en San Isidro: «No es justo que me traten como una delincuente»

Hace unos días, Deysi Araujo denunció en el programa «Magaly TV La Firme» que había sido víctima de discriminación en un edificio de San Isidro, donde ella es propietaria de un departamento. Por ello, asistió al programa «Todo se filtra» para contar más detalles de lo sucedido, que la conmovieron. Además, fue con su abogado, quien adelantó una denuncia por la discriminación.

¿Qué dijo Deysi Araujo?

Deysi Araujo, junto a sus amigas Paloma de la Guaracha, la ‘Negra Petróleo’ y el chamán, que fueron parte del problema en San Isidro, asistieron al programa de Samuel Suárez «Todo se filtra». Y hablaron sobre el incidente en el edificio, así como la discriminación que sufrieron.

Deysi Araujo expresó su indignación y comentó que incluso la amenazaron con prohibirle entrar a su propio hogar. «Es súper indignante. Créeme, si te muestro mi celular, el WhatsApp, donde me dice: ‘Te vamos a prohibir la entrada'», afirmó, contando con el respaldo y testimonio de Paloma de la Guaracha, la ‘Negra Petróleo’ y el chamán.

De pronto, Deysi Araujo explicó que se mudó para estar más tranquila que en su antiguo hogar, pero que esta situación no se la esperaba. «Créeme que yo, todas las cosas que tuve que pasar allá y pensé que iba a estar en un lugar tranquilo y me molesta eso. ¿Entiendes?», exclamó con la voz quebrándose, reflejando su impotencia.

Samuel Suárez empatizando con la situación dijo que se imagina que Deysi tenía una expectativa de vivir ahí con su hijo. Además, el conductor expresó que debe ser difícil que irrumpan esa tranquilidad, ese sueño que quiso construir un nuevo hogar.

«Sí, claro. Y lo peor es que me mandan a mi WhatsApp fotos de periódicos en donde a mí me estaban extorsionando. Yo no tengo la culpa que me hayan extorsionado. Cualquiera puede ser víctima de eso», respondió Deysi recordando la extorsión que sufrió en su exvivienda en San Juan de Lurigancho.

Además, mostró la frustración que siente por cómo la han tratado. «No es justo que me traten como una delincuente, porque me trataron como delincuente, como si yo era un peligro para ellos ahí. Me dicen: ‘Toda la gente de acá está muy enojada, porque tú has venido acá’. ¿Qué culpa tengo yo, dime? Que me hayan extorsionado», dijo afectada.

El conductor respondió que por ese motivo, el de la extorsión, Deysi tuvo que buscar un lugar para su tranquilidad y la de su familia. Y pasa ahora esto. Deysi confirmó que la está pasando mal, que no le gusta vivir en problemas y que ha pensado en vender el departamento.

«Desde la primera semana que ellos se enteraron que era yo, empezaron a fastidiarme, a no dejarme tranquila. Yo hablé con el doctor y le dije: ‘Doctor, esto me está pasando. Quiero venderlo, no quiero hacer nada acá porque no me gusta vivir en problemas’. Me dolía», dijo.

Por último, reveló que lo que más le dolió fue que su mamá fue al departamento y no sintió que la trataron bien. «Por ese motivo mi mamá tampoco quiere ir al departamento. Mi mamá usa sombrero. Me dice: ‘Acá yo siento que nos miran mal. ¿Cómo vas a comprar acá?’ Y eso me dolió más, todavía», relató.

¿Qué paso en el edificio de San Isidro?

Deysi Araujo invitó a la inauguración de su departamento en San Isidro a sus amigas Susy Díaz, Paloma de la Guaracha y la ‘Negra Petróleo’. Algunos residentes del edificio, así como el portero bloquearon el acceso a el lugar. Las amigas de Deysi fueron detenidas en la recepción pues la presidenta de la junta de propietarios no le había autorizado entrar.

Incluso el chamán, a quien la exbailarina había invitado para realizar una ceremonia de limpieza en su nuevo hogar, también fue tenido. E incluso criticaron su sombrero piurano, pues argumentaron que no llevaba la vestimenta apropiada para el lugar. Le hicieron quitar su sombrero para recién entrar.

En el programa, Deysi contó que se reunió con la presidenta de propietarios. Y le reclamó que la estén discriminando. La presidente negó discriminación, dijo que era de Arequipa y que la seguía en redes. Con esas disculpas, ello creyó que todo estaría bien, pero lo que sucedió después no fue así.

Por último, el abogado de Deysi Araujo aclaró que la denuncia va contra la presidenta, y después sigue a la administradora. «Así como todos lo que resulten responsables, así como el portero, que no le deje pasar, va a tener que hacerse responsable. Esto no va a quedar aquí. Esto es un caso emblemático. Es un derecho constitucional», enfatizó.