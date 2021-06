Deysi Araujo sobre Christian Cueva: “Quiso llevarme a Brasil con todo pagado”

Compartir Facebook

Deysi Araujo confesó que el seleccionado peruano, Christian Cueva, se contactó con ella para proponerle un viaje a Brasil.

Chirstian Cueva ya estaba en el ojo de la tormenta luego de las declaraciones de ‘la Chama’, en donde mencionaba que el futbolista la acosaba a pesar de estar casado. Además dijo que ella habló con su esposa y ella, en vez de creerle, la amenazó con ponerle una demanda.

Ahora fue el turno de Deysi Araujo, ella dio una entrevista para un medio local y confesó que ‘Cuevita’ la invitó de viaje con todo pagado. Deysi dijo que recibió la invitación, pero no la aceptó porque le dio miedo.

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo”, reveló la modelo para un diario local.

Pero no terminó ahí, Deysi afirmó que le insistían para que viajara, y buscaban formas de convencerla para que no desconfíe. Entonces le dijeron que otras chicas de la farándula también estarían en el viaje.

“El manager se identificó, me dio su nombre. Me dijo ‘vamos a ir a tal sitio’, me dio el nombre de otras chicas que también iban a ir. Incluso me dijo que para que tenga confianza, les pregunte a las otras señoritas que eran conocidas, pero no acepté”, comentó.

Parece que Cuevita no aprende, y sigue lanzado su maíz por todos lados. Primero ‘la Chama’ y ahora Deysi ¿habrán más chicas cortejadas?

Un consejito para la esposa

A pesar de todo lo que contó, Deysi le dio un mensaje contundente y bastante directo a Pamela López, la esposa de Christian Cueva. Ella le dijo que de una vez, se dé cuenta de que su esposo le va a ser infiel siempre.

“Ojalá que ella ya se haya dado cuenta que él no es fiel, el burro patea una sola vez y él hombre que es infiel no cambia”, manifestó.

