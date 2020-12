Deyvis despide el 2020 con Los 5 de Oro y Papillón en show gratis

Compartir Facebook

Un concierto gratuito para brindar un poco de alegría a todo el público fiel que lo apoyó en su carrera musical. Así denominó Deyvis Orosco el gran show de cuatro horas que presentará este 31 de diciembre a las 11:00 de la noche para despedir este fatídico 2020 y que se verá por la señal abierta de Latina y Facebook Live.

Junto al ‘bomboncito de la cumbia’ estarán las populares orquestas Los 5 de Oro, Papillón y la salsa de Combinación de la Habana. “Sé que este año ha sido difícil para todos en general por la pandemia y por eso decidí hacer este concierto para todo el público sin costo alguno.

Tengo el respaldo de Latina y es genial porque hay muchas personas que no saben usar muy bien las plataformas virtuales, así que podrán disfrutar de este show desde su televisor”, comentó el líder del Grupo Néctar.

EN DOBLE BODA

Sobre su compromiso y próxima boda con su novia Cassandra Sanchez De Lamadrid, Deyvis se mostró muy entusiasmado y feliz. Al punto que no descartó una doble boda que sería nada menos que en España y su barrio de Collique.

“Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre Jhonny Orosco y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros, yo soy parte de eso, es mi esencia. Y si algún día tengo hijos quiero que sigan caminando por ahí, qué sepan de dónde vino su padre. Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí. ¿Si habrá doble boda? Bueno conociendo a mi suegra (Jessica Newton) es lo más probable”, apuntó.

