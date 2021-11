Deyvis Orosco deja tierno mensaje para su pequeño hijo: “Ni a tu mamá ni a ti les va a faltar nada”

Compartir Facebook

El ‘bombón de la cumbia’ dejó unas tiernas palabras en sus redes sociales dedicadas a su pequeño hijo Milan, que pronto llegará al mundo.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de LaMadrid han expresado más de una vez lo emocionados y felices que están por el bebé que pronto llegará al mundo. Ellos celebraron su baby shower a lo grande y revelaron que Milan será un bebé muy querido en la familia.

Ambos padres han compartido en redes lo que sienten con respecto al pronto nacimiento de su bebé. Deyvis dejó un tierno mensaje para Milan, señalando que aunque aún no lo conoce, ya está trabajando duro para que nunca le falte nada.

“Aun no llegas y ya estas motivándome a trabajar más fuerte, me has dado una nueva inspiración Milan. Mientras yo esté aquí, jamás te faltara nada ni a ti ni a mamá. ¡Contando las horas/días para conocerte!”, escribió el ‘bombón de la cumbia’.

Por su parte Cassandra también expresó sus sentimientos hacia el pequeño bebe que lleva en su vientre. Ella está igual de ansiosa que Deyvis por conocer al pequeño Milan y de una vez tenerlo en brazos.

“Así de felices andamos esperando a Baby Milan ¿Quedarán horas? ¿Quedarán días? Solo él sabe cuándo decidirá salir a hacernos los papis más felices del mundo”, señaló Cassandra.

Cassandra Sánchez salió al frente para defender al padre de su hijo, Deyvis Orosco, sobre el look que usó en babyshower del bebé.

La hija de Jessica Newton sacó las garras para defender al padre del bebé que lleva en su vientre por las críticas que recibió. Y es que la pareja celebró su babyshower hace unos días, y ellos se mostraron muy felices hasta que los ‘haters’ empezaron a atacar.

Los usuarios criticaron el look que usó Deyvis porque el ‘bombón de la cumbia’ utilizó lentes durante toda la ceremonia. Es por eso que Cassandra salió en su defensa y dijo que a él le gusta vestirse así y es parte de su estilo.

“Si fuera Daddy Yankee que acaba de salir en unos premios hablando con lentes o Marc Anthony que nunca se los quita no dirían nada, yo la verdad no entiendo, estoy tan acostumbrada a ver artistas con lentes”, dijo

“Y le quedan bien porque si le quedasen mal la primera que le hubiera dicho ‘out’ soy yo, y ese nuevo corte de pelo, yo lo estoy viendo cada día más feliz y más guapo”, agregó Cassandra Sánchez, sacando cara por Deyvis porque además de ser su estilo, al ‘bombón’ le quedan regio los lentes.

