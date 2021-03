Deyvis Orosco descarta embarazo de Cassandra Sánchez De Lamadrid

Compartir Facebook

El cantante de cumbia, Deyvis Orosco, descartó que su prometida, Cassandra Sánchez De Lamadrid esté embarazada como había deslizado el periodista de espectáculos, Rodrigo González “Peluchín”.

En conferencia virtual, el líder del Grupo Néctar manifestó que, a pesar que la información es errada, no se molesta con el conductor por haber lanzado la posibilidad, ya que es parte de su trabajo y lo entiende.

“No, para nada, tengo tantos años en el medio del entretenimiento que entiendo el trabajo de la gente. Rodrigo tiene un corte particular, en esa ocasión la fuente no fue tan acertada, porque Cassandra salió a desmentirlo, pero molestarme, para nada”, indicó Deyvis Orosco.

Además, el cantante precisó que, al ser personajes públicos, es normal que se hablen acerca de ellos. Sin embargo, resaltó que le incomodaría si se viertan mentiras, algo distinto a lo que pasó con Rodrigo Gonzáles.

“Somos personajes públicos que sabemos que es parte del trabajo que se hable de nosotros. Mientras no sea mentira, porque él no lo tocó de mala manera, dijo que había visto demasiado cuidado y que él creía, pero no lo dijo de mala onda”, indicó Deyvis.

Como se recuerda, la pareja confirmó que tienen planes de matrimonio, pero, debido a la pandemia, esperarán un tiempo más para poder celebrarlo junto a sus familias como se debe.

