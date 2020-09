View this post on Instagram

Y cuando nuestros hijos nos pregunten como logramos conquistar el mundo, les contaré sobre el momento en el que me tomaste de la mano y me dijiste “hagámoslo juntos” ❤️ Feliz Cumpleaños Mi Vida, no me canso de repetir que si la gente conocieran al hombre detrás del artista quedarían tan enamorados como yo. Desde tu inquebrantable espíritu frente a cualquier adversidad hasta tu noble corazón que tiene la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Siempre creí que los principes de Disney eran muy buenos para ser ciertos, hasta que conocí a un rey que decidió construir nuestro reino de mi mano. Hoy puedo decir que haces que los principes de Disney tengan que ponerse a rediseñar su propia historia. 😉 Gracias por siempre ser tú y mostrarme que hasta lo mas imposible se puede convertir en realidad si uno comienza a hacer. Que este año materialice TODO lo que tienes en la cabeza pero sobre todo en el corazón. ❤️ Te amo mi amor. @deyvisorosco HBTY 🎂