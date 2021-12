Deyvis Orosco lanza disco navideño: “feliz de compartir este proyecto”

Compartir Facebook

El cantante de cumbia, Deyvis Orosco, presentó por todo lo alto su disco ‘Renacer’, en versión cumbia inspirado en las fiestas navideñas.

“Campana sobre campana”, “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Rodolfo el reno”, “Ven a cantar”, “Noche de paz”, entre otros temas conforman este álbum navideño.

“Estoy muy feliz de compartir este proyecto maravilloso que lo hice en esta última etapa del año y muy agradecido por donde estoy”, dijo el cantante en comunicado de prensa.

Asimismo, ‘el bombón’ sostuvo que el nombre de su disco “Renacer” se debe “por el nuevo comienzo en la industria musical tras el ‘azote’ del COVID-19″. “Han sido dos años de para musical obligatorio y muchos casos hemos vuelto de otra manera. En mi caso regreso con familia”, mencionó.

El artista nacional, pareja de Cassandra Sanchez De Lamadrid Newton, también contó que la paternidad lo sensibilizó y motivó a seguir en la música.

“La etapa de ser padre es algo maravilloso. Es algo bonito que me toca vivir porque me ha despertado esas ganas de volver con todo en mi carrera y entregarle lo mejor a la gente. Me ha sensibilizado y por eso hice este primer disco de Navidad”, añadió.

Deyvis Orosco asegura que su primogénito es su inspiración

Por ello, el músico se siente repotenciado y asegura que su primogénito es su inspiración, motivo por lo cual sac´ó temas navideño con otros ritmos de lo que estamos acostumbrados a escuchar, entre ellos cumbia, para llevar más alegría a las familias.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el ‘Bomboncito de la cumbia’ expresó la ternura que le embarga tener a su lado a su hijo Milan más que nada en estas fiestas navideñas.

