Deyvis Orosco le entregó anillo a su amada en pleno show en Huancayo

En pleno San Valentín, el cantante Deyvis Orosco sorprendió a su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid, al hacer una romántica pedida de mano en el show que realizaba en Huancayo. Y es que el cantante se arrodilló en pleno escenario y le hizo la pregunta de rigor a la madre de su hijo, generando emoción de ella ante la mirada de cientos de personas.

“Con esto sello mi compromiso contigo y te digo gracias por darme el regalo más maravilloso del mundo que es comenzar a construir mi familia. Te amo con todo mi corazón”, expresó Deyvis Orosco mientras estaba arrodillado delante de su amada Cassandra, quien le dijo muy feliz que “sí”. Ya fuera de los escenarios y aún con la emoción, Cassandra compartió el lindo momento en sus redes sociales.

“Si estoy soñando por favor no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo”, escribió en Instagram.

“Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Te digo que SÍ un MILLÓN DE VECES, SÍ quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Te amo”, agregó Cassandra junto al video de la pedida de mano.