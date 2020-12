Deyvis Orosco no descarta doble boda en Collique y España

Compartir Facebook

Suena la cumbia y las campanas

Como se recuerda el popular ‘bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, confirmó que se casaba con la hija de Jessica Newton y que esta celebración sería de partida doble.

“Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre Jhonny Orosco y yo me siento orgulloso de dónde vengo. Cassandra no olvida el día que la llevé al lugar donde crecí, rodeado de cerros, yo soy parte de eso, es mi esencia. Y si algún día tengo hijos quiero que sigan caminando por ahí, qué sepan de dónde vino su padre. Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí. ¿Si habrá doble boda? Bueno conociendo a mi suegra (Jessica Newton) es lo más probable”, dijo emocionando a muchos fans por su humildad.

Foto: Instagram

¿Se vienen los bebitos?

De igual forma, Deyvis aseguró que, de tener hijos algún día, le gustaría que estos “sigan caminando por ahí, que sepan de dónde vino su padre”. “Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí”, dijo.

De igual forma, Deyvis negó que existiera una presión familiar. “Yo no recibo presión de nadie. Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera también he conocido una familia lindísima”.

Inicia de lo mejor este 2021

Para esta rumba que te trae La Karibeña y un canal local, estarán el ‘bomboncito de la cumbia’ Deyvis Orosco, ‘Los 5 de Oro’, ‘Papillón’ y la rica salsa llega junto a la ‘Combinación de la Habana’.

“Sé que este año ha sido difícil para todos por la pandemia y por eso decidí hacer este concierto para todo el público que me ha apoyado en las buenas y las malas. Tengo respaldo de Latina y creo que es genial porque hay muchas personas que tal vez no saben usar muy bien las plataformas virtuales, así que podrán disfrutar de este show completamente gratis de cuatro horas desde su televisor”, comentó Deyvis.

