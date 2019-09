Deyvis Orosco: “Quiero hacer historia con la cumbia”

Por: Andrea Saavedra / Foto: Carlos Guerrero

Deyvis Orosco está más feliz que nunca por todo lo que le viene pasando en este último año. Está enamorado, ha publicado su primer libro y está llevando la cumbia por todo lo alto. Por eso, este año, el cantante va a celebrar este sábado 7 de setiembre su cumpleaños número 33 en un gran concierto en El Huaralino que describe como “una fiesta de todos”.

“No es un concierto, va a ser una celebración. Va a ser algo muy especial donde van a haber regalos, sorpresas y artistas invitados. La gente conoce el trabajo que he venido haciendo durante años pero no me daba el tiempo de celebrarlo en un solo lugar con mi gente y ahora lo haré. Dicen que tu cumpleaños es como comenzar una nueva vida, una nueva historia; y eso es lo que voy a hacer, voy a comenzar a escribir algo nuevo. Se vienen sorpresas que les encantará”, comentó el artista peruano.

Deyvis remarcó que quiere seguir haciendo historia con la cumbia. “En octubre llevo la cumbia al Jockey Plaza con un evento que se llama ‘Juntos en concierto’ donde estarán Natti Natasha, Carlos Vives, Silvestre Dangond, entre otros. Por primera vez la cumbia peruana estará pisando un escenario como el Jockey Plaza. Estoy muy orgulloso de eso. Una vez más quiero hacer historia”, dijo el actor.

“ME PREPARÉ PARA ESCRIBIR MI LIBRO”

El también llamado ‘Bomboncito de la cumbia’ declaró que escribir el libro ‘Lo que fui, lo que soy’ fue todo un reto porque la literatura no era su fuerte, pero se preparó para poder contar a todo su público “un pedacito de su historia”. “Que una editora tan grande como Planeta se anime a contar mi historia me hizo sentir que sí valía la pena hacerlo. Entonces, a pesar que la literatura no era mi fuerte, me metí a estudiar y prepararme. Cuando comencé esta aventura no pensé que iba a ser tan emocionante. Escribí lo que sentía”, señaló el hijo del recordado cantante Jhonny Orozco.

POLÉMICA POR LA CUMBIA

El intérprete de ‘No te creas tan importante’ opinó acerca de las críticas que se han generado en redes sociales la participación de artistas cumbiamberos en el festival ‘Vivo x el rock’, donde también él estará. “Creo que la bola se ha hecho más grande de lo que es. Tengo muchos amigos de otros géneros de música y nos tenemos un profundo respeto. Esos comentarios se toman de quien vienen, son gente malintencionada como lo hay en todo lugar. Además, este festival lo que busca es la unión de la música. Aparte, la cumbia es uno de los géneros más fuertes que tiene este país”, declaró el músico.

“LA VIDA ME ESTÁ RECOMPENSANDO”

Orosco confiesa por primera vez que está muy enamorado de la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de la Madrid, a quien describe como una bella persona en todo sentido. “Creo que la vida, sobre todo Dios, me está recompensando por los años tan difíciles que pasé. Esto llegó en un momento que no lo imaginaba. Estoy muy feliz de tener una mujer tan bella, en todo sentido, a mi lado. Uno no puede ocultar la felicidad”, señaló el cantante quien ante la pregunta que si se animaría a tener hijos respondió con una enorme sonrisa “todo a su tiempo”.

Por otro lado, el cumbiambero minimizó los comentarios del ‘Profeta de América’, Reinaldo Dos Santos, qué, según sus predicciones, indicó que la relación terminará y no de la mejor manera. “Yo me mantengo al margen (de las predicciones) pero lo respeto. Conozco a Reinaldo. En algún momento dijo que todo bien, luego ya no, entonces no sé. Al final yo creo que cada uno marca su destino. La vida es tan corta y tan linda para estar pensando en lo que va a pasar”, finalizó el cantante.

MUJERES ENTRAN GRATIS CON KARIBEÑA

Todas las admiradoras de Deyvis Orosco podrán celebrar con él su fiesta de cumpleaños este sábado en El Huaralino totalmente gratis. ¿Cómo? Solo tienes que presentar en el ingreso tu diario Karibeña hasta las 10:00 de la noche. Las puertas del popular local, ubicado en el Ovalo Naranjal estarán abiertas desde las 8:00 pm. “Karibeña es el diario del pueblo y la cumbia, por eso invito a todos a celebrar conmigo mi cumpleaños”, señaló el cantante.