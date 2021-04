Deyvis Orosco se conmueve al recordar a su papá: “Un beso hasta el cielo”

Compartir Facebook

El cantante Deyvis Orosco, quien se mantiene siempre activo en redes sociales, se conmovió hasta las lágrimas recordando a su padre, quien fue su mentor.

El cumbiambero se mostró sorprendido, tras prender la televisión, que América Televisión estaba transmitiendo la película ‘Somos Néctar’. Deyvis con lágrimas en los ojos, recomendó a sus seguidores no perderse la película.

“Los que no han visto la película tienen que verla, me han hecho recordar muchas cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme todo este tiempo, pero sobre todo gracias a mi papá, te extraño, pero sé que estás orgulloso de mí. Todo en lo que me he convertido es porque cuando el día que nos encontremos estoy seguro de que me vas a decir que te sientes orgulloso. Un beso hasta el cielo”, manifestó conmovido el líder y vocalista de Néctar.

Tiempo después, el también productor envió un mensaje sentido, acompañada de una fotografía de antaño junto a su mentor.

“Mira desde allá arriba en quien me convertí. Hoy soy un hombre de bien y todo esto gracias a ti, gracias papá por siempre hacerme saber que sigues conmigo Hoy te vengo cumpliendo lo que te prometí. No fue fácil, pero aquí estoy. Soy yo papá: Deyvis, Deyvis Orosco. Mientras yo esté aquí, tu legado seguirá siempre vivo. ¡Te dejo un beso hasta el cielo!”, se lee en el mensaje.

