Deyvis Orosco y Cassandra comparten tierna imagen del nacimiento de su bebé

Deyvis y Cassandra se animaron a compartir uno de los momentos más especiales de su vida, una de las primeras imágenes de Milan.

La pareja está viviendo momentos más que felices por la llegada de su bebé y se han animado a compartir con sus seguidores parte de esos momentos. Es así que el día de hoy tanto Cassandra como Deyvis subieron a su cuenta oficial de Instagram una imagen nunca antes vista de la llegada al mundo del pequeño Milan.

En la imagen se podía ver a Cassandra en la camilla de la clínica con el pequeño Milan en sus brazos y pegado a su pecho. A un lado de ella, Deyvis mirando con ternura y emoción a su pareja y a su pequeño hijo, ellos acompañaron la enternecedora imagen con un texto aún más conmovedor.

“(Recién salida de sala de parto) Hay miradas que lo dicen todo sin necesidad de decir una palabra”, inició diciendo.

“Los amo con todo mi corazón, es increíble como pasábamos horas hablando de cómo sería tenerlo en brazos y ahora ya está aquí dándonos aún más ganas de comernos el mundo. Es una motivación diferente, esa que uno siente desde de adentro, que no conoce inicio ni fin solo amor”, escribió.

“Eres un gran hombre”

La hija de Jessica Newton compartió en redes sociales una imagen de Deyvis junto a su pequeño para resaltar su gran trabajo de padre.

Cassandra y Deyvis siguen enterneciendo las redes sociales con su historia de amor y con la familia que formaron con la llegada del pequeño Milan. Ellos están viviendo los primeros días de padres primerizos y están más que emocionados con su bebé.

Sin embargo, lo más importante en esos primeros días es que ambos puedan apoyarse dado que la madre no se recupera tan rápido luego de dar a luz. Y eso es exactamente lo que está haciendo Deyvis Orosco con Cassandra y ella quiso resaltar su trabajo.

“Una frase que me va a marcar el resto de mi vida pero sobre todo que me sigue demostrando el gran hombre que eres. Baby Milan come cada dos horas y por ello he estado descansado poquito, más que nada por ser mami primeriza y querer que todo este perfecto para él”, inició diciendo la hija de Jessica Newton.

“Hoy @deyvisorosco me miro y me dijo: ‘Amor, es trabajo de dos, descansa mientras yo lo cuido’. No me imagino compartiendo mi vida y esta experiencia con nadie más. Eres un hombre increíble, te amo”, agregó Cassandra para cerrar las lindas palabras que le dedicó al padre de su pequeño Milan.

