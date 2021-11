Deyvis Orosco y Cassandra escogen a Magaly Medina como madrina de su primer hijo

Compartir Facebook

La popular ‘urraca’ es muy amiga de la familia de Cassandra Sánchez y en su baby shower revelaron que será la madrina del bebé.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez LaMadrid están pasando por el mejor momento de su relación desde que están a la espera de su primer bebé. Ellos festejaron la pronta llegada del niño en un baby shower a lo grande.

La pareja tiró la casa por la ventana e invitó a todos sus amigos personales a compartir ese momento especial. Una de las amigas más cercanas de la pareja es Magaly Medina, dado que es amiga de la mamá de Cassandra, Jessica Newton.

La popular ‘urraca’ no se imaginó que la iban a sorprender con una gran noticia en plena celebración. Y es que Deyvis y Cassandra revelaron en ese momento que Magaly Medina sería la elegida para ser madrina del bebé de la pareja.

“Ellos tuvieron ese detalle de nombrarme madrina del pequeño que está por nacer”, comentó la ‘urraca’ en su programa en donde reveló la noticia y se mostró muy emocionada con la misma. Es así que Magaly será la flamante madrina del pequeño Milán Orosco Sánchez de LaMadrid.

El ‘bombón de la cumbia’ y su novia revelaron en su Baby Shower cuál será el nombre de su primer hijo, al que esperan con muchas ansias.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de LaMadrid están más que emocionados porque pronto se convertirán en padres. Ellos celebraron su ‘Baby Shower’ y se animaron a compartir en redes sociales, algunas imágenes de la celebración.

“Lo he visto crecer, pasaban los meses, me enamoraba más. Ahora nos toca comenzar una historia juntos. Siempre he dicho que lo único que pido es salud, porque el resto lo hago yo. Mientras yo esté aquí, tú y los que Dios nos manden, van a estar bien cuidados”, son algunas de las palabras de Deyvis.

Conforme avanzó la fiesta de celebración, la hija de Jessica Newton y el ‘bombón de la cumbia’ decidieron revelar el nombre de su primogénito. Todos los invitados quedaron sorprendidos el nombre que decidieron para su bebé.

“Bienvenido Milan Orosco Sánchez de LaMadrid”, señaló Deyvis Orosco. Definitivamente la pareja está más que feliz con lo que están viviendo y están pasando por el mejor momento de su relación.

Cabe recordar que cuando Cassandra le contó a su familia que estaba embarazada, todos rompieron en llanto y la felicitaron junto a Deyvis. Por su parte, Deyvis asegura que toda su familia también se emocionó con la noticia, pero a ellos no les gusta aparecer en cámaras y por eso no revelaron ningunas imágenes en las que aparecen ellos.

