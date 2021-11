Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez revelaron el nombre de su primer hijo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ‘bombón de la cumbia’ y su novia revelaron en su Baby Shower cuál será el nombre de su primer hijo, al que esperan con muchas ansias.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de LaMadrid están más que emocionados porque pronto se convertirán en padres. Ellos celebraron su ‘Baby Shower’ y se animaron a compartir en redes sociales, algunas imágenes de la celebración.

“Lo he visto crecer, pasaban los meses, me enamoraba más. Ahora nos toca comenzar una historia juntos. Siempre he dicho que lo único que pido es salud, porque el resto lo hago yo. Mientras yo esté aquí, tú y los que Dios nos manden, van a estar bien cuidados”, son algunas de las palabras de Deyvis.

Conforme avanzó la fiesta de celebración, la hija de Jessica Newton y el ‘bombón de la cumbia’ decidieron revelar el nombre de su primogénito. Todos los invitados quedaron sorprendidos el nombre que decidieron para su bebé.

“Bienvenido Milan Orosco Sánchez de LaMadrid”, señaló Deyvis Orosco. Definitivamente la pareja está más que feliz con lo que están viviendo y están pasando por el mejor momento de su relación.

Cabe recordar que cuando Cassandra le contó a su familia que estaba embarazada, todos rompieron en llanto y la felicitaron junto a Deyvis. Por su parte, Deyvis asegura que toda su familia también se emocionó con la noticia, pero a ellos no les gusta aparecer en cámaras y por eso no revelaron ningunas imágenes en las que aparecen ellos.

Mire también: Magaly Medina le da con palo a periodistas deportivos: “Si saben algo, cuéntenlo”

El cantante Deyvis Orosco se encuentra bastante emocionado y a la espera de darle la bienvenida a su primogénito junto a Cassandra Sánchez.

Y es que la pareja se prepara para juntos vivir la mejor etapa de su vida, el de padres y cuentan los días para conocer el rostro de la personita que se convertirá en el centro de su mundo.

Asimismo, Deyvis ofreció una entrevista para el programa Día D donde reveló ciertos datos que nadie sabía de cuando se enteró que sería padre.

El popularmente conocido como el ‘Bomboncito de la cumbia’ confesó que al confirmar el embarazo de Cassandra su padre fue la primera persona en quien el pensó para contarle como se sentía y esta gran noticia que lo embargaba de felicidad.

«Salimos, nos abrazamos, dijimos si era real y apareció la voz de mi papá en el carro. La primera persona que se enteró fue mi papá. Fui al cementerio le conté todo, hablamos bastante rato y le pedí que me lo cuide, solo eso», expresó Deyvis bastante emocionado.

Además el cantante de cumbia afirmó que su madre le había dicho que se debe preparar para lo que se le vendrá pues una vez que su hijo le apriete el dedo con sus delicadas manitos todo su mundo y su razón de ser será por el pequeño.

«Prepárate para conocer el amor de tu vida, esa frase me la dijo mi madre. Que ese ser tan chiquitito te coja el dedo así, va a ser algo que no tengo explicación», comentó el artista.

Además: En bolsas negras sacó sus pertenencias Melissa del ‘depa’ de Rodrigo