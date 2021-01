Deyvis y Cassandra celebran los 5 millones de views de ‘Amor a primera vista’

Compartir Facebook

Un exitazo. Deyvis Orozco y Corazón Serrano la rompieron y recibieron el 2021 con una súper noticia respecto a los views del estreno de su canción ‘Amor a primera vista’.

Por ello, Deyvis Orosco celebró a lo grande este tremendo triunfo junto a su prometida, Cassandra Sánchez de La Madrid, con quien recibió el año nuevo 2021.

A través de su cuenta de Instagram, Deyvis publicó un corto video con el que recuerda el videoclip de la canción y cuenta a su público que ya llegaron a los 5 millones de views.

‘5 millones de gracias. No hay mejor manera de cerrar el año con tremenda noticia. Definitivamente no puedo estar más agradecido con todo el apoyo que me han dado y se que vamos más’, escribió Deyvis.

Por su parte, Cassandra Sánchez de la Madrid hizo lo suyo y también celebró el triunfo de su amado y también compartió una tierna fotografía con la que recibieron el 2021.

‘¡Lo logramos! 5 Millones de vistas. Gracias a cada uno de ustedes por ayudarme con este reto, en gran parte era un regalo de fin de año para Deyvis. (…) Gracias por hacerlo posible y sacarle más de una sonrisa’, comentó Cassandra.

Definitivamente un tremendo logro que deja muy contento a Deyvis quien ha podido superar sus propias expectativas y triunfar con una nueva canción junto a Corazón Serrano.

