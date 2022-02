Deyvis y Cassandra presentan a su hijo Milan en sociedad

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Después de toda la polémica generada porque Deyvis y Cassandra no permitieron que Magaly Medina tuviera más acercamientos con su hijo siendo la conductora la supuesta madrina, la parejita por fin presentó a su retoño.

Es así que a través de la revista ‘Cosas’ Deyvis y Cassandra posaron en tiernas fotografías junto a su hijo quien es una combinación de ambos, un fuerte bebé que llegó a la vida de la pareja para llenarla de alegrías.

«Milan Orosco Sanchez De Lamadrid , todo brilla desde que llegaste a nuestras vidas. El significado detrás del nombre: querido, lleno de gracia y amoroso; entusiasta y laborioso, unificación», fueron las palabras de Cassandra en sus redes sociales.

Por su parte, Deyvis compartió tiernas historias con su pequeño a quien se ha dedicado a cuidarlo y engreírlo junto a su novia Cassandra.

Tanto Cassandra como Deyvis ahora presumen la buena relación que tienen con sus mascotas Wakamole y Wakatay quienes habían sido enviados a un albergue para su cuidado mientras la casa era remodelada, sin embargo, Magaly expuso su caso como abandono a sus mascotas.

Ahora ambos han recibido nuevamente a sus fieles amigos para completar la familia junto al pequeño Milan.

Deyvis Orosco le entregó anillo a su amada en pleno show en Huancayo

En pleno San Valentín, el cantante Deyvis Orosco sorprendió a su pareja Cassandra Sánchez De Lamadrid, al hacer una romántica pedida de mano en el show que realizaba en Huancayo. Y es que el cantante se arrodilló en pleno escenario y le hizo la pregunta de rigor a la madre de su hijo, generando emoción de ella ante la mirada de cientos de personas.

“Con esto sello mi compromiso contigo y te digo gracias por darme el regalo más maravilloso del mundo que es comenzar a construir mi familia. Te amo con todo mi corazón”, expresó Deyvis Orosco mientras estaba arrodillado delante de su amada Cassandra, quien le dijo muy feliz que “sí”. Ya fuera de los escenarios y aún con la emoción, Cassandra compartió el lindo momento en sus redes sociales.

Mira también: “Mi primera escena en Televisa”, Nicola cumple su sueño en México

“Si estoy soñando por favor no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo”, escribió en Instagram.