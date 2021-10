Día Mundial Contra la Polio (24 de octubre): Enfermedades erradicadas por la vacunación

Compartir Facebook

La poliomielitis, llamada de forma abreviada polio o parálisis infantil, es una enfermedad infecciosa muy contagiosa que afecta principalmente al sistema nervioso, causando parálisis, dificultad para respirar e incluso la muerte. Esta enfermedad puede afectar a todos los grupos de edad, sin embargo, los más vulnerables son los niños menores de 5 años, sobre todo aquellos que no se han vacunado.

En esa línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que, de no erradicarse todos los tipos de polio virus lo antes posible, se generarán al menos 200 mil contagios nuevos anuales en los próximos 10 años. Además, advierte que, para mantener a las Américas libre de polio, se deben adoptar medidas como aumentar al 90% las tasas de cobertura de la vacunación en los niños, y conservar una vigilancia epidemiológica sostenida para garantizar la detección temprana de cualquier brote en la región.

Por este motivo, especialistas de Una Vida por Dakota, por el Día Mundial Contra la Polio (domingo 24 de octubre) dan a conocer datos sobre esta y otras enfermedades que muy pocos conocen y sobretodo en esta coyuntura recordar lo valiosas que son las vacunas como métodos de prevención:

1. POLIOMIELITIS: El poliovirus es muy contagioso se transmite de persona a persona, principalmente por vía fecal-oral, mediante alimentos, bebidas contaminadas, a través del contacto con la saliva de una persona y también en ambientes con poca higiene. La mayor incidencia de la enfermedad se produce en los menores de 5 años, pero cualquier persona no vacunada puede ser contagiada. Desde hace 30 años en el Perú no se presenta ningún caso de Polio, por ello, no podemos permitir que la pandemia contra la COVID-19 borre todo lo avanzando en coberturas de vacunación contra esta patología ya controlada.

FORMAS DE PREVENCIÓN: La poliomielitis no tiene cura, pero es prevenible por medio de la vacunación, siempre que se tengan todas las dosis. Por ello, el esquema de vacunación nacional indica que esta vacuna se aplica de manera gratuita a los niños y niñas de la siguiente forma: 2 dosis por vía intramuscular a los 2 y 4 meses de edad, y 3 dosis de la vacuna oral a los 6 y 18 meses y 4 años. De esa forma podemos prevenir la parálisis de por vida a causa de la poliomielitis.

2. SARAMPIÓN: Es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotitas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales suelen ser erupciones de manchitas rojas que empieza en la cara y parte superior del cuello y se extiende al resto del cuerpo en 3 días, estos aparecen entre 14 días de presentarse la infección aproximadamente. Esta enfermedad puede generar complicaciones como la neumonía y la encefalitis por sarampión.

FORMAS DE PREVENCIÓN: La única forma para prevenir este virus es a través de la vacunación a los niños. El esquema de inmunización del Ministerio Salud a nivel nacional indica que los niños menores de 5 años deben completar las dos dosis del calendario de vacunación de forma gratuita a los 12 meses y 18 meses.

3. DIFTERIA: La Difteria, es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores. Las principales características son dolor de garganta, fiebre baja, glándulas inflamadas en el cuello y entre otros y se transmite a través del contacto físico directo o por la tos o estornudos de individuos infectados.En el Perú, debido a la llegada del coronavirus, la vacunación no Covid en población vulnerable se vio pausada, ocasionando la reaparición de esta enfermedad que había sido controlada desde hace 20 años a través de la vacunación.

FORMAS DE PREVENCIÓN: La mejor manera de prevenirla y evitar que nuevamente reaparezca este mal, es cumpliendo con el Calendario Nacional de Vacunación gratuito: Pentavalente (protege contra la difteria, tos convulsiva, tétanos, hepatitis B y entre otras enfermedades), se aplica a los 2, 4 y 6 de meses de vida. Posterior a ello, la vacuna triple DTP (protege contra la difteria, tos convulsiva y tétanos) se aplica de forma gratuita a los 18 meses de nacido y la segunda dosis de refuerzo a los 4 años. Las gestantes también deben vacunarse contra esta enfermedad con la vacuna dTpa (protege contra la difteria, tétanos y tos convulsiva) que se aplica durante el tercer trimestre de gestación.

4. ¿DÓNDE VACUNARSE? Los niños y gestantes pueden vacunarse en todos los establecimientos de salud público. Para conocer los centros de vacunación gratuitos más cercanos a tu domicilio puedes ingresar a la web www.vacunarparalavida.pe, donde encontrarás más de 8 mil establecimientos de salud, posterior a ello, acudir al centro de salud para la vacunación. Es importante cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social y el uso doble mascarilla.

