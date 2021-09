Diana Sánchez fue víctima de robo a la salida de ‘Reinas del show’: “Me apuntaron con un arma”

Compartir Facebook

La bailarina contó a detalle que fue abordada por delincuentes cuando salía de los ensayos de ‘Reinas del show’ y la encañonaron.

Diana Sánchez llegó hasta el set de ‘América Hoy’ para contar los terribles momentos que vivió después de uno de los ensayos en ‘Reinas del show’. Ella contó que salió de Pachacamac junto a su bailarín y los dos fueron abordados por delincuentes.

“Una semana complicada para mí aparte de los ensayos (en Reinas), yo ya había pasado por esto y tuve ataque de pánico”, comentó Diana.

Luego dio detalles específicos de en qué lugar se encontraba, y cómo fue que los delincuentes llegaron hasta ellos. “Salgo con mi pareja de baile en la av la marina, y me han puesto la pistola, y me han pedido mi celular, el de él, esto fue una razón para dejar el país, la inseguridad”, explicó Diana.

La participante de ‘Reinas del show’ confesó que ella ya había sufrido un episodio de esos y fue tanta la repercusión a nivel personal, que tuvo que dejar el país. De hecho en cuanto ocurrió el robo esta segunda vez, ella que iba manejando, perdió el control y fue su bailarín quién la ayudó a manejar.

“Esta vez me apuntaron a mí, terminamos, entre en crisis, empecé a llorar, mi bailarín tuvo nauseas (…) Estoy medicada, uno no sabe cómo reaccionará, empecé a perder el control manejando y mi bailarín tuvo que tomar el volante”, expresó la bailarina.

Triste por la inseguridad ciudadana

Diana mostró su tristeza por la falta de seguridad que hay en el país, pues es de las cosas negativas más fuertes y que aún no tiene solución en el Perú.

“Tenemos que estar escondiéndonos, ponernos las cosas en la ropa interior, es una vergüenza, me da pena porque me gusta mi país, me encanta y me da pena que no se pueda hacer nada. Hay personas que trabajan día a día para ganar sol a sol a su casa, y que un maldito venga y te quite todo no es justo”, finalizó Diana Sánchez.

