Diana Sánchez reta a Isabel Acevedo

La exchica reality Diana Sánchez promete lucirse este sábado en la pista de baile de “Reinas del show 2” y afirma que toma con tranquilidad el versus que tendrá con Lady Guillén y Yolanda Medina. Todo lo contrario, no dudó en retar a la bailarina Isabel Acevedo.

“Voy con todo este sábado, quiero volver a sorprender al jurado y al público. Aunque Lady y Yolanda bailan lindo, yo quisiera tener un versus con Isabel (Acevedo), me gusta su técnica, o, también, con Brenda (Carvalho)”, refirió Sánchez.

–¿Gabriela Herrera habla de tu peso, ¿qué piensas?

El que baila, baila, y no importa si estás regia o gordita. Pero está bien, me encanta, quiero que me rete más, porque eso me pone la chispa y salgo con más ganas. Que no me busquen porque ya saben como soy.

–¿Cómo está tu corazón ahora que vives una relación a distancia?

Mi corazón está feliz por conectarse nuevamente con mi pasión, la pasión que tengo por la danza me hace sentir viva, pero, a la vez, extraño a mi pareja, aunque siempre estamos conectados, es difícil por la distancia. Mi corazón está con muchas emociones

