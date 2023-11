“Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo”: Jossmery Toledo manda indirecta a Paolo Hurtado

¡Chapa esa flor! Jossmery Toledo se hizo presente en el “Sexy Halloween”, concierto que se realizó en el estadio de la San Marcos. Al lugar, la expolicía llegó con fuerte resguardo policial y no dudó en cantar a viva voz diversos temas. Las canciones que cantaba la “Tombita” parecían cantadas desde el corazón, por lo que usuarios en redes especulan que sería una indirecta para Paolo Hurtado.

¿Jossmery Toledo no olvida a Paolo Hurtado?

El concierto “Sexy Halloween” reunió a diversas figuras del espectáculo nacional como Samahara Lobatón, Vanessa López, entre otros, en el estadio de la San Marcos. Una presencia que llamó bastante la atención fue Jossmery Toledo, quien llegó fuertemente resguardada.

La expolicía estuvo junto a un grupo de amigas y se les vio bastante animosas en todo momento. Por ello, Jossmery Toledo y compañía no dudaron en cantar a viva voz el tema “Dices”, de “De la Ghetto”.

Esto habría sido algo “normal”, sin embargo, escondería un mensaje oculto. El video que fue compartido en redes sociales generó todo tipo de reacciones por la letra de la canción.

«Dice que no me quiere, pero siempre vuelve conmigo, y así no se puede», fue lo que entonó Jossmery Toledo, mirando defrente a la cámara y hasta señalando con el dedo, mientras que una amiga suya grita detrás de cámara: «¡Perro!». Esto fue compartido en las historias de Instagram de una de las asistentes. ¿Le dedicó el tema a Paolo Hurtado?

Más indirectas

En su cuenta oficial de Instagram, Jossmery Toledo comparte diversos momentos con sus fanáticos y esta vez decidió mostrar uno de sus hobbies. Esto lo hizo luego que Rosa Fuentes publicara su primera foto con su hijo recién nacido, fruto de la relación que mantuvo con el «Caballito».

“Otra cosa que me encanta hacer es escuchar música a todo volumen. Aprenderme la letra de las canciones. Me relaja mucho”, señaló la expolicía. Sin embargo, el detalle revelador fue la letra de la canción que se encontraba escuchando y no dudó en tararearla.

“Tú me encantas más que el chocolate. Estás pasa´, todo está normal, pero contigo es anormal, SIN TI ME SIENTO MAL”, se escucha tararear a Jossmery Toledo con la canción de fondo. ¿Será una indirecta para Paolo Hurtado?