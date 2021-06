Dictan prisión preventiva para extranjero que acuchilló a su pareja

Compartir Facebook

El Poder Judicial de Lima Este dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Jhon Rodríguez Salcedo de nacionalidad colombiana quien agredió a cuchillazos a su pareja Joselyn Amaro Nava, su hijastra menor de edad y su suegra dentro de su domicilio en Jicamarca.

El suceso se desarrolló el 8 de junio Jhon Rodríguez le reclamó a Joselyn el por qué había llegado tarde a casa a lo que ella respondió que fue por el trabajo lo que provocó la ira del sujeto.

De inmediato la mujer se fue a dormir con su menor hija cuando de repente Rodríguez la empieza a hostigar y saca el cuchillo para cortarle por diversas partes del cuerpo a lo que la víctima empezó a gritar por auxilio.

Su menor hija de 11 años quiso intervenir y ayudar a su madre, pero resultó con heridas en la mano provocadas por el cobarde sujeto.

Minutos después llegó la madre y quiso defender a su hija de su nuero, pero también resultó herida por Rodríguez que al ver que más familiares venir a socorrerla el optó por huir del lugar.

Sentencia

La jueza Julia Jara Carrera dispuso su internamiento en un penal que se le asigne de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario hasta que finalicen las investigaciones.

El agresor se encuentra intervenido desde el 8 de junio y se quedará recluido hasta el 7 de marzo del 2022.

«Estoy afectada, si no mintiera todo fuera fácil el me volteó y me puso el cuchillo en el cuello y mi familia entró a defenderme porque me estabas matando. Porque si tú no me acuchillas mi familia no te agrede. Me intentaste matar. Acabaste con su manito de mi hija», dijo pareja Joselyn Amaro Nava en plena audiencia para determinar su encarcelamiento.