Diego Chávarri critica a EEG: “Me lesioné en el programa y no se hicieron cargo”

Se mandó con todo. El exchico reality, Diego Chávarri, arremetió contra la producción del programa de competencia, Esto es Guerra, ya que lo habría abandonado, tras haberse lesionado en una de las pruebas.

En una entrevista, el ex de Melissa Klug reveló que, al contraer una hernia dentro del programa, el canal no quiso hacerse responsable porque le indicaron que esa lesión es de antes.

“Yo me lesioné en el programa. Hubo un tema con el canal y el seguro, que decían: esto no cubre, tú lo has tenido de antes. (…) Ellos se basaron que yo ya tenía la lesión y no es así porque averiguando con los doctores, una hernia se puede empeorar o aparecer en cualquier momento. Me lesioné en el programa un día, me apliqué inyección por cinco días y ya no volví al programa. Yo tuve que pagar esa operación”, precisó Diego Chávarri.

Sin embargo, ese no fue el único problema que tuvo el exchico reality con la producción del programa, ya que en una lesión al tendón de Aquiles se comprometieron a seguir pagándole su sueldo porque mantenía contrato, pero no cumplieron.

“Sobre el tendón de Aquiles que me rompí ahí, la operación la cubrió el seguro de suerte, pero ellos se comprometieron a seguir pagándome los meses que quedaban en el contrato y hasta ahora sigo esperando el dinero”, comentó.

Como se recuerda, existe una controversia con el programa, debido a la seguridad de los participantes. El participante Austin Palao se quejó por el poco resguardo al hacer una prueba de altura, pero terminó siendo suspendido.

