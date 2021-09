Diego Chávarri dice que en EEG no pagan si no vas: “por eso aparecen hasta con yeso”

Compartir Facebook

El exchico reality Diego Chávarri, popularmente conocido como ‘Diablito’ no tuvo reparos en arremeter contra la producción de EEG. Recordemos junto a Bruno Agostini se presentaron en ‘Amor y Fuego’ para comentar sobre lo sucedido con Elías Montalvo.

“Yo tuve un accidente y se desatendieron totalmente de la situación como siempre. Van varias veces que en este programa se da algo igual”, dijo Chavarri.

“Pasó lo de Angie, pasó lo de Austin, ahora lo de Elias (…) Acá nadie se está divirtiendo. Si el chico caía mal, podía salir súper mal o muerto”, añadió.

‘Diablito’ Chávarri se incomoda al ser consultado por el ‘matri’ de Melissa Klug

El ex chico reality minimizó el matrimonio de su ex, Melissa Klug y aseguró que ya volteó la página y está en lo suyo.

Tras el anuncio a los cuatro vientos sobre la boda de Melissa Klug y Jesús Barco, las conductoras de Mujeres al Mando preguntaron a los ex de la empresaria. Primero se consultó a Abel Lobatón, el cual le deseó lo mejor a su ex. “Lo que pasa es que cuando para el tiempo ya uno busca un compañero de vida y ella no encontró seguro con él y chévere”, aseguró.

Además aseguró que sí iría a la boda si es que lo invitan, pues ambos se llevan bien: “Y por qué no, si estoy en Perú, claro, por qué no. Claro que sí”, acotó. Pero llegó el turno de preguntarle a Diego Chávarri, quien se mostró muy incómodo con la pregunta: “Asu mare, no sé, no te voy a opinar nada y ahorita estoy trabajando, te lo juro”, indicó el popular ‘Diablito’.

Captan a Diego Chávarri vendiendo canchita en playa Agua Dulce

El ‘Diablito’ fue captado sirviendo canchita en una bolsa de papel para ofrecerle a uno de sus clientes que se encontraba cerca en la playa Agua Dulce, este ampay lo dio a conocer Instarándula a través de Instagram.

En la imagen enviada por uno de los cibernautas se aprecia al ex futbolista sirviendo canchita para ser vendida a su clientela: “Diego Chávarri vendiendo canchita en Agua Dulce”, decía en la descripción de la foto.

Cabe indicar que hace poco retomó su relación con Onelia Molina y asegura que le gustaría casarse con ella pues siente que es la persona indicada y que le gustaría compartir el resto de su vida con ella.

