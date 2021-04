Diego Dibós se encuentra internado en UCI luchando contra el virus

Compartir Facebook

Mucha fuerza. El cantante peruano, Diego Dibós, se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ya que dio positivo a la COVID-19 y está luchando para sobreponerse al virus.

A través de redes sociales, un amigo y colega del artista de 45 años, Ricardo Brenneisen, reveló que exvocalista de la banda TK está peleando contra la enfermedad por lo que necesite el apoyo de todos sus seguidores.

“Hace unos meses, Diego Dibós me llamó y me dijo que quería grabar un tema conmigo. No lo dudé, en tres días teníamos el arreglo acústico y yo hice mi tarea con los arreglos de voz. Fue increíble vernos después de tiempo. Hoy necesita de nuestra ayuda, energía, fuerza y fe. Es un peruano más en UCI peleando contra el virus. ¡Fuerza, mi hermano!”, colocó Ricardo Brenneisen.

Además, La Asociación Peruana de Autores y Compositores y el club de fans de la banda TK informó que, en bienestar del cantante, se realizó una misa para pedir por la salud de Diego Dibós y su pronta recuperación de la enfermedad.

Como se recuerda, Diego Dibós dejó su trabajo como ingeniero industrial para seguir su pasión por la música. En el 2000, ingresó como cantante de “TK” en la que consiguió gran popularidad, obteniendo 2 premios MTV Latino a “Mejor artista central”.

