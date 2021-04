Diego Dibós tras superar el virus: “Tengo una segunda oportunidad”

El músico y cantante Diego Dibós reapareció en las redes sociales luego de tener a sus colegas musicales preocupados por su salud, tras darse a conocer que se encontraba en una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luchando por su vida contra la COVID-19.

A través de su cuenta de Facebook, Dibós emitió algunas palabras a sus fanáticos, quienes no dudaron en responder por lo mucho que lo admiraban y lo alegres que los puso la noticia de su recuperación.

“No hay palabras suficientes para agradecer el cariño y la buena energía que me han enviado. Gracias a ustedes, estoy aquí viviendo esta segunda oportunidad. ¡Los quiero mucho!”, escribió el cantante de ‘Lo dejo en tus manos’.

Por su parte, Denisse Dibós, prima del cantante, también manifestó su alegría ante la recuperación de su familiar, dedicándole palabras de admiración y esperanza ante lo que le espera.

“¡Eso familia, vamos con todo! ¡Eres un campeón, Diego Dibós, te queremos! Muchas gracias a todos los que estuvieron orando, pensando y rezando por Diego, ya está en casa, en recuperación. ¡Vamos un día a la vez, con paciencia y mucho amor!”, señaló.

