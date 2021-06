Diego Val arremete contra Macarena Gastaldo: “Macarena no me importa”

Compartir Facebook

Habló fuerte y claro. Diego Val se pronunció sobre Macarena Gastaldo, quien lo calificó como un “snack”, pese a que se estaban conociendo para concretar una relación sentimental.

El cantante comentó a Gisela Valcárcel haberse portado bien con la modelo. “Creo que tenías la suficiente confianza para hablarlo. Yo vivo muy cerca a su casa y no tengo que estar en su casa. En ningún momento fui intenso, fui un caballero, me porté bien.

Si ahorita lo estoy hablando es porque me pusiste en esta situación y si me están preguntando en televisión es porque tú me pusiste en esta situación. No es que me guste hablar mucho del tema”, comentó en un inicio Diego Val.

Asimismo, el barbón comentó que no tiene planeado volver a buscar a Macarena, pues no está interesado en ella. “Si le filtraron o no los audios es algo que yo no lo merecía (…) Yo pensé que la estaba conociendo a Maca le brinde respeto y amor, esto fue una cachetada porque me tomó con sorpresa (…) no quiero tener problemas con ella, no me interesa, ella sabe lo que hizo.

¿Si la voy a buscar? no he hablado con ella ni lo haré, tampoco es que le dé la importancia de que no la quiero ver, sino que no me importa”, refirió Diego quien fue eliminado de la competencia de “El artista del año”.