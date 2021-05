Diego Val desmiente romance con Milett Figueroa y jura que son amigos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El cantante Diego Val estuvo en la secuencia ‘Mito o verdad’ del programa ‘América Hoy’ e hizo grandes revelaciones sobre su relación con Milett Figueroa, con quien comparte en ‘El artista del año’.

Janet Barboza le preguntó, “¿Es mito o verdad que aceptaste estar en El artista del año para volver a estar cerca de Milett?”.

“No es verdad, con Milett tengo una linda amistad, ella participa en uno de mis temas como modelo, es una mujer muy guapa, a quien he respetado por muchos años y la conozco por mucho tiempo.

Entérate de más: Daddy Yankee comentó baile de Jazmín Pinedo en redes sociales

Entré al programa porque quería venir a Perú, quería compartir mucho más con mi familia y quiero también enseñar mi talento en el Perú”, contestó Diego. Janet, no conforme con esta respuesta, preguntó, “¿Has tenido algo con Milett?”, y él respondió: “He tenido una linda amistad, no hay nada malo en tener una linda amistad, creo que no todo tiene que irse por ese lado… Lo que sí les puedo decir es que este sábado se viene una buena bomba, y tiene mucho que ver con este tema”.

Entérate de más: Magaly sobre bronca de Tilsa y Milett: «Viene de varios años atrás»

Además, en esta secuencia, le preguntaron a Diego Val si es que, de caer en sentencia, traería a su expareja Leslie Shaw como refuerzo, y respondió: “Siempre le he deseado lo mejor a Leslie, le tengo mucho respeto y mucha admiración, y le mando muchos saludos a su bella familia y a ella”.