Diego Val dice que jamás se colgaría de su ex Leslie Shaw y “no le importa lo que haga con su vida”.

Tras haber contado que la actual pareja de Leslie Shaw, el tatuador Stéfano Alcántara, era su amigo, Diego Val desmintió que quiera promocionar su carrera musical hablando de la relación que tuvo con la intérprete de ‘Faldita’.

“¿De qué me podría colgar de Leslie? Sus fans odiaban que saliera con ella. A los chicos que critican les digo algo, las chicas guapas con las que he salido les gusta los chicos que trabajan y hacen ejercicios, que son humildes, que tengan carreras y no se molesten con comentarios negativos. No tengo mala vibra con nadie”, indicó el cantante.

-¿No te volverás a tatuar con tu examigo?

No creo, tatúa bien lamentablemente (risas).

-Generaron revuelo tus comentarios sobre la nueva relación de Leslie…

Soy una persona relajada. Si hablo del tema porque me preguntas, parejas vienen y van. No me importa lo que ella vaya a hacer con su vida, por el otro lado tampoco.

-¿Estás soltero?

Soltero, pero bien acompañado. Estoy en la etapa donde mis amigas dicen: ‘se puso más rico desde que su novia se fue’ (risas).

NIEGA SALIDAS CON MILETT

-Milett Figueroa fue la protagonista de uno de tus videoclip, se especuló que habría pasado algo entre ustedes…

No, a Milett la conozco hace 7 años. Milett es una chica guapa y talentosa. Solo hay admiración para ella.

-¿No han salido?

No he tenido la oportunidad. ¿Crees que seríamos buena pareja? (risas). Es una chica guapa, le tengo mucho respeto a mis compañeras. A raíz de lo que paso con Leslie, quiero que sepan que respeto a la mujer y meterme en algo que dame que te doy es feo. Hasta cuando salgo con alguien, me gusta subir sus fotitos, pero el que come callado come mejor (risas).

Recuadro:

CEVICHE PAL’ MUNDO

Diego Val, aparte de cantar también compone sus temas, es por ello que cuida las letras de sus canciones. “Estoy muy contento por la buena etapa de mi carrera musical. Uso cajón, no batería. Incluso, mis músicos son peruanos, ceviche para el mundo. Este álbum Timeless, lo he vivido desde un mundo urbano, pop, jaz, trap, donde creo que cada uno tiene un sello y no te pierdes”.

Juana Aspilcueta

Fotos: Carlos Guerrero