Diego Val galán de Leslie Shaw asegura “no soy un mantenido”

Por: Verónica Rondón /// Fotos: Carlos Guerrero

Cada vez que habla de Leslie Shaw, es imposible no ver una sonrisa en el rostro de Diego Val, quien asegura estar contento del romance que viene viviendo junto a la ‘gringa’. A pesar que algunos lo tildan de ‘mantenido’ o ‘misio’ por algunas declaraciones que dio la cantante hace algunos días, el también actor jura que cada uno corre con sus propios gastos.

-Acabas de lanzar un videoclip que tiene como protagonista a Milett Figueroa…

Milett forma parte de este video llamado ‘Hey girl’, ella es muy profesional en lo que hace, yo manejo las cosa por una lado muy limpio y eso logramos en este video.

-¿Cómo va tu relación con Leslie?

La verdad es que estoy muy contento, a Leslie le tengo mucho respeto, existe una admiración mutua. Mi relación no la baso por el lado mediático, sino por el lado más personal y todo ha estado fluyendo de maravilla.

-¿Esperabas que este romance se dé de esta manera?

La primera vez que yo vi a Leslie tenía 22 años, fue en la radio y hay fotos de ese día. Te mentiría si te digo que nos manteníamos en contacto, fue algo que pasó espontáneo, me mandé, le escribí antes que se vuelva famosa y no me dé bola Jajaja.

-¿No te asusta el que Leslie sea una chica mediática?

No, yo vivo en el extranjero, para que a mí me afecte algo es muy raro.

-Muchos infieles se han cruzado por la vida de ‘la gringa’ ¿Eres un picaflor?

No, yo soy un hombre fiel, respeto mucho mi relación y mi record como dicen acá lo demuestra Jajaja.

-Leslie dijo “la plata la tengo yo” y algunas personas creen que eres un mantenido…

Eso está muy bien dicho, porque creo que al final somos una pareja del 2019, donde cada uno corre con sus gastos, yo considero que el apoyo tiene que ser mutuo. Nosotros compartimos gastos, salimos, nos vamos de viaje, es muy normal hoy en día.

-¿Eres un mantenido?

No, gracias a Dios vivo en mi departamento en México, trabajo muy fuerte como para serlo, hay gente que no conoce mi carrera. Vivo en Estados Unidos, cuando he estado en Perú fue porque trabajé en dos proyectos actorales, hice un reality acá, en Chile y en Estados Unidos, a mí me gusta trabajar. Mientras tenga salud y tenga mi familia alrededor mío y la chica a la que le guste esté contenta conmigo, hago oídos sordos al resto.

-¿Te tatuarías el nombre o el rostro de Leslie?

Yo me tatúo parte de mi vida. De repente si lo pueda hacer, si nos metemos un par de maracuyá sour puedo terminar en el tattoo shop jajaja. Yo creo que todos deberíamos de vivir nuestro momento, mi futuro es hoy y el pasado ya fue. (V. Rondón)