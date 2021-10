Diego Val se molesta y arremete contra ‘urraco’ de Magaly: “Me llegan al pin…”

Compartir Facebook

El cantante peruano fue abordado por el periodista de Magaly Medina en un desfile y él se molestó por las preguntas que le hacían.

Diego Val estuvo de invitado en un desfile de modas organizado por Jamila Dahabreh, para que se presente con una de sus canciones. Pero parece ser que no estuvo nada contento con la visita del reportero de Magaly en el desfile.

Y es que una vez que el reportero abordó al cantante, él se mostró incómodo y dijo incluso que se “asustó” al ver que el reportero era de Magaly Tv. El ‘urraco’ en alguna de sus preguntas hizo mofa de los proyectos laborales que supuestamente tendría Diego Val, señalando que eran de “MTV y Netflix”.

Al cantante no le gustó nada el comentario y respondió muy molesto que los comentarios de la ‘urraca’ y sus reporteros, lo tienen sin cuidado. “Bueno tengo un proyecto con Telemundo, no es algo que me interese lo que pienses tú o lo que piensen tu producción y Magaly”, dijo Diego.

Y ante la insistencia del reportero por hablar de sus proyectos en tono burlesco, Diego Val soltó algunas lisuras. “Actualmente tengo un proyecto; no te voy a decir porque lo tomas de una manera chistosa. Es lamentable que entre peruanos nos cag… unos a otros”, señaló Diego.

El ‘urraco’ le pedía que ‘no se moleste’ por la entrevista o los comentarios y el cantante perdió los papeles. “No me molesto solo que me llegan al pin…”, sentenció.

Magaly habla tras insultos de Diego Val

La ‘urraca’ tildó de “patán” a Diego Val por haber lanzado ese tipo de comentarios hacia su programa. “Yo creo que el queda mal es el entrevistado, porque el reportero está cumpliendo su trabajo”, señaló Magaly.

Cabe recordar que según el programa de Magaly, Diego Val ni siquiera cantó en el desfile, sino que hizo playback. Esto fue una razón más para hacer mofa de la carrera artística del cantante.

