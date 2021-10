Diego Val ‘tira barro’ a Magaly Tv, La firme: “Prensa de mier***”

Compartir Facebook

El cantante no pasa ni con agua a la ‘urraca’ y a todo su programa y lanzó fuertes calificativos para referirse a lo que se presenta en Magaly Tv, La firme.

Diego Val está más que enojado con el trabajo que realiza Magaly Medina. El cantante fue abordado por ‘urracos’ hace unos días y lanzó fuertes comentarios hacia el programa. Y ahora Diego ha dejado más que claro que no soporta a Magaly ni el contenido de su programa.

A través de su cuenta de Instagram, Diego se mandó con todo y le ‘chancó’ al programa de la ‘urraca’ que lo único que hace con él, es tratar de menospreciar su trabajo. “De repente me expresé de mala manera, pero ustedes tienen que entender que cuando tienen prensa de mie*** como el programa de Magaly, el cual lo único que quiere es hundirme, tratar de denigrar todo mi trabajo”, dijo en redes sociales.

“Yo no vivo en Perú, no vivo en Lima, estoy acostumbrado a otra realidad, amo mi país, amo mi gente, pero yo no tengo que aguantar la mie** de nadie. Esta mujer a mí no me da de comer, ni tampoco es alguien que me interese, entonces con todo el respeto les pido disculpas por esa reacción, pero qué feo tener que lidiar con gente de esa manera”, finalizó.

El cantante peruano fue abordado por el periodista de Magaly Medina en un desfile y él se molestó por las preguntas que le hacían.

Diego Val estuvo de invitado en un desfile de modas organizado por Jamila Dahabreh, para que se presente con una de sus canciones. Pero parece ser que no estuvo nada contento con la visita del reportero de Magaly en el desfile.

Y es que una vez que el reportero abordó al cantante, él se mostró incómodo y dijo incluso que se “asustó” al ver que el reportero era de Magaly Tv. El ‘urraco’ en alguna de sus preguntas hizo mofa de los proyectos laborales que supuestamente tendría Diego Val, señalando que eran de “MTV y Netflix”.

Al cantante no le gustó nada el comentario y respondió muy molesto que los comentarios de la ‘urraca’ y sus reporteros, lo tienen sin cuidado. “Bueno tengo un proyecto con Telemundo, no es algo que me interese lo que pienses tú o lo que piensen tu producción y Magaly”, dijo Diego.

Y ante la insistencia del reportero por hablar de sus proyectos en tono burlesco, Diego Val soltó algunas lisuras. “Actualmente tengo un proyecto; no te voy a decir porque lo tomas de una manera chistosa. Es lamentable que entre peruanos nos cag… unos a otros”, señaló Diego.

El ‘urraco’ le pedía que ‘no se moleste’ por la entrevista o los comentarios y el cantante perdió los papeles. “No me molesto solo que me llegan al pin…”, sentenció.

