Diego Zurek niega que Ivana Yturbe esté embarazada: “Para nada”

Solo rumores. El matrimonio repentino entre el jugador de Universidad César Vallejo, Beto da Silva, y la modelo Ivana Yturbe generó distintos entredichos, pues sorprendieron a propios y extraños la rapidez con la que se hizo.

Sin embargo, al parecer solo fueron rumores, ya que Diego Zurek, amigo muy cercano del futbolista, negó que eso haya inclinado la balanza para que la pareja se diera el sí en un altar. En una entrevista para “En Boca de Todos”, el “chico reality” descartó que la modelo se encuentre en la dulce espera.

“Ivana no está embarazada, para nada. Confirmado”, mencionó Diego Zurek sin titubear un segundo acerca de la pregunta.

Asimismo, el guerrero precisó que se enteró primero que Beto da Silva planeaba pedirle matrimonio a Ivana Yturbe, pues el jugador había comprado un anillo de compromiso en la joyería de su primo por lo que le “datearon” su intención.

“Yo sabía más que nada porque el anillo se lo compró a la joyería de mi primo. Él no me lo contó directamente, pero mi primo me llamó y me dijo: Te tengo un dato. Beto ha comprado un anillo de compromiso. Yo dije: Pucha, este chico es travieso. A los días me contó y ya yo sabía. Cuando tiene un problemita me llama”, reveló Diego Zurek.

