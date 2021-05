«Díganme si está vivo»: El clamor de una madre por saber de su hijo en tragedia del Metro de México

Compartir Facebook

Luego de la tragedia que enlutó México por la caída del tren del Metro debido a un colapso en la estructura, donde al menos 23 personas perdieron la vida, hoy familias buscan a sus parientes fallecidos en el accidente.

Una escena en particular ha conmovido al pueblo mexicano, luego de escuchar el clamor de una madre por saber de su hijo, quien hasta el momento, las autoridades no dan con su paradero.

Según contó la familia del menor, identificado como Brandon Giovanni Hernández Tapia, habían mantenido comunicación con él cinco minutos antes del accidente.

La madre de Brandon ha denunciado que autoridades le han negado ver la lista de las personas que han fallecido en el accidente del Metro.

“Perdimos la lista de forense y no nos las quieren dar, de qué se trata. No me dicen nada. Ya recorrí todos los hospitales (de Ciudad de México) y me dice que no está. Fui al hospital de Tláhuac y me dicen que a una niña ya le dieron de alta. Vengo aquí a preguntar y me dicen que a la misma niña están operado en quirófano ¿De qué se trata?”, declaró desconsoladamente.

En diálogo con un medio de dicho país, el padre de Brandon fue encontrado y trasladado de emergencia al hospital, sin embargo, el niño continúa sin ser ubicado.

Por su parte, la abuelita del menor no pudo contener las lágrimas y se rompió tras la desaparición de su nieto.

“Nadie sabe nada de él, nadie sabe de él, nadie sabe nada de mi nieto. Si está vivo o está muerto que nos digan dónde está. Su papá está grave en el hospital, a él ya lo encontramos, pero mi nieto ¿Dónde está?, clamó.

