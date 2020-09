“Dije que era mentira, ahora no sé si viviré”, advierte hombre con Covid-19

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Un hombre que no creía en el nuevo coronavirus, ahora se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por la enfermedad y quiere que la gente tome conciencia de la enfermedad narrando su experiencia. El enfermo dice que pese a que no creía en el virus, ahora no sabe si vivirá para contarlo.

Se trata de un joven de 29 años llamado Chris Grailey, un gerente de Ventas en Greater Manchester que no creía en el uso de las mascarillas y por culpa de su negligencia en medio de la pandemia, finalmente terminó contagiándose de la enfermedad.

No haber creído en el virus hizo que ahora afronte la situación más difícil de su vida y es que no sabe si logrará ganarle la batalla a la famosa ‘neumonía de Wuhan‘ por haber sido incrédulo.

Mira también: Comen brochetas de ratón por crisis de COVID-19 en Malaui

“Pagué el precio. No tengo problemas de salud subyacentes. No quiero que nadie cometa los mismos errores que yo. Ahora estoy en cuidados intensivos, esperando recibir más tratamiento y sin saber si voy a salir por el otro lado. Así que realmente quiero que tomen este mensaje porque le puede pasar a cualquiera, por favor tenga cuidado”, indicó el hombre.

Poco después, agregó que los síntomas que tuvo eran notorios en un principio, pero leves y con el pasar de los días fue que poco a poco comenzó a tener dificultad para poder respirar.

“Estuve enfermo la mayor parte de las vacaciones, perdí el gusto, el olfato, tuve sudores fríos. Pero empeoró mucho cuando regresé a casa. Me apresuraron el domingo por la mañana para hacerme pruebas y me enviaron a casa el domingo por la noche pensando que estaba bien. Luego me llevaron de nuevo el martes por la mañana directamente a una sala de COVID…No puedo respirar, caminar, ni moverme, soy un zombie…”.

Mira también: Traficantes abusaban de joven embarazada por no vender toda la droga