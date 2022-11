«Dijo que me tenía miedo», John Kelvin no quiso ser entrevistado por Magaly

Compartir Facebook

Magaly Medina reveló que John Kelvin iba a visitar su programa para aclarar todo lo vivido con Dalia Durán pero a último momento decidió desistir.

La conductora afirmó que el cantante había accedido a verse las caras, pero aparentemente Kelvin le tuvo miedo a la «Urraca» por lo que dio medio vuelta.

«No sé por qué no la gente no quiere venir al programa. John Kelvin no quiso venir al programa, pidió la plata, se le dijo que se le iba a dar, iba a grabar la promoción del programa y de pronto se acobardo. Dijo que me tenía miedo, cómo no le tuvo miedo a Dalia cuando la masacró», mencionó la conductora.

A pesar de que se le ofreció dinero al cantante John no cedió pues era evidente que Magaly no iba a tener piedad al decirle sus verdades al cumbiambero.

Asimismo, la conductora recalcó que no dependen de John para tener reating por lo que no se hacía problema si aceptaba o no la entrevista.

Como se sabe John Kelvin rompió su silencio en el programa de ‘Amor y Fuego’ donde dio la versión de los hechos y negó haber agredido a Dalia sexualmente y que está arrepentido de todo lo que hizo por lo que agradece esta nueva oportunidad.