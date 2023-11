«Diosa absoluta»: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa acaban con rumores en redes sociales sobre su pelea

Luego de los rumores sobre una supuesta primera crisis en su relación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ponen fin a estos comentarios. Ambos se mandaron mensajes cariñosos a través de sus redes sociales, lo cual confirma que habrían superado este problema o que nunca existió uno. Como sabemos, actualmente hay muchas especulaciones en torno a este nuevo romance. Por ello, se puede llegar a malinterpretar algunos comentarios al respecto. Sin embargo, tal parce que la pareja continúa viviendo su mejor etapa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Me parece ridículo” Milett Figueroa cuadra a Verónica Linares por cuestionar diferencia de edad con Marcelo Tinelli

Más enamorados que nunca

La mediática pareja se lució más cariñosa que nunca, pues a través de sus redes sociales no dudaron en dedicarse amorosos mensajes resaltando el amor entre ambos. De igual forma, acaban con los rumores sobre una posible primera crisis de pareja. Ante ello, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comparten sus momentos juntos con sus seguidores. Recordemos que entorno a esta relación, muchos usuarios especulan sobre lo que sucede entre ambos, sin embargo, en ocasiones se puede malinterpretar algunos comentarios.

Incluso, la propia modelo peruana sostuvo que está cansada de los rumores en torno a su relación, ya que ambos se encuentran en una muy buena etapa. Por tal motivo, luego de muchas especulaciones, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parecen haber superado la supuesta crisis. El le comentó “Dios absoluta” en una foto de la modelo en sus redes sociales y ella le pone “Mi amor”.

También te puede interesar leer: “Me parece ridículo” Milett Figueroa cuadra a Verónica Linares por cuestionar diferencia de edad con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa defiende su relación

La modelo Milett Figueroa estuvo en una entrevista con Verónica Linares en donde dejó en claro que no le importa la diferencia de edad a la hora de tener una relación con alguien. Ante ello, la modelo reafirmó que se siento muy bien al lado de Marcelo Tinelli, pues le parece una persona sumamente interesante. «Me parecen re interesantes las arrugas, re interesantes. Me parece ridículo definir a alguien por la edad, me parece antiguo. A mí me parece re interesante un hombre de mucha edad, mis dos enamorados han sido chicos de mi edad, y ya viví esa experiencia, ahora quiero vivir algo distinto», señaló Milett Figueroa.

“(Él tiene 63 años) pero, no parece para nada, ¿has visto la personalidad que tiene? Es tan alegre, si no me dices la edad que tiene no me doy cuenta”, expresó la periodista. En tal sentido, Milett Figueroa reafirmó de esta manera que está vivienda una de sus mejores etapas en compañía de Marcelo Tinelli. Además, solo el tiempo dirá si la relación se mantendrá o terminará, mientras tanto, ambos disfrutan mutuamente.