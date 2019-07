Diosa Canales: “Las venezolanas no somos ‘robamaridos’”

Diosa llanera. “Sé que te gusta cómo me muevo”, dice Diosa Canales. “Rico, lento, lento y suave”, sigue cantando en Sexy Dale, uno de sus videoclips con más de un millón de visitas en YouTube. La bomba sensual de Venezuela sonríe como lo hacen las diosas terrenales. En cuerpo y alma, la “chama” que alborota Lima se confiesa con diario Karibeña en una tarde fría pero que se calienta con su figura de infarto.

-¿Cómo te trata el Perú?

Excelente. Vine por una semana de promoción y ya tengo un mes acá.

-¿Quién es Diosa Canales?

Hay peruanos que me conocen por la Diosa Canales de antes. Fui a muchos centros comerciales y me he encontrado con peruanos que me dicen: ‘¿Tú eres Diosa? Yo te sigo en las redes’. Les gusta mi música. Antes, yo era vedette.

-¿Qué tal esa etapa de vedette?

Era una chica muy extrovertida, mostraba más. Ahora resido en Medellín, Colombia, porque estamos haciendo música más urbana. Pero la gente más me conoce por salir en ropa de baño.

-¿Y eso te incomoda?

No. Son etapas y uno tiene que reinventarse como artista. Vengo a traerles mi nueva música. Me impacta que me reconozcan en las calles. No sé si son peruanos o venezolanos, porque ahora hay paisanos míos que ya hablan como peruanos.

GENIO Y FIGURA

-Explotas mucho tu cuerpo…

Eso le confunde a la gente. Como he hecho desnudos, la gente cree que soy pre-pago, que me vendo. No se puede juzgar a las personas por lo que ven por fuera.

-¿Pre-pago le dicen a…?

Una prostituta, dama de compañía…

-¿Y nunca hubo tentación?

Siempre. Hasta ahorita me escriben diciendo: ¿cuánto cuesta?

-¿Cuál ha sido la propuesta más indecente que recibiste?

Me dijeron que pidiera lo que quisiera. Nunca le pusieron cifra. Era alguien alto del gobierno. Pero yo rechazo todo eso. Si pudieran enamorarme sería más fácil. Los hombres son un poquito básicos.

-¿Qué es lo que más admiran de ti?

Imagino que mi figura, la cintura los vuelve locos. Siempre me dicen cosas bonitas.

-¿Cómo tomas ser la fantasía sexual de muchos hombres?

Las mujeres siempre vamos a llamar la atención de los hombres. Me halaga porque es una etapa que yo disfruté mucho. En ese tiempo, mi papá era mi mánager.

-¿Hasta ahora?

Ya no. Él trabajó conmigo en mi faceta de modelo y cantante. Cuando llamaban a contratar él atendía y eso era para mí un respeto.

-Tu papá tenía un celular y una escopeta al costado…

Jajaja. Sí. A veces se exaltaba.

-¿Desde qué edad te cuidaba más tu papá?

Mi papá es músico. Desde los 5 años dije que iba a ser artista. Todo lo aprendí sola. Es un don que Dios me dio. Yo entré a trabajar a la orquesta de mi papá a los 14 años, él me fue guiando.

-¿No se ponía un poco celoso?

Siempre. Éramos tan profesionales que nadie supo que él era mi padre.

AL ROJO VIVO

-¿Eres casada, desde cuándo?

Sí, hace cinco años. ¿No lo creen, verdad?

-¿Está allá?

No, acá, bien cerca (al frente de nosotros).

-¿Es celoso?

Una cosa es el trabajo y otra la vida personal. Lo principal es la seguridad y confianza. Él es cantante.

-¿Qué tal la relación de pareja?

Bien. Es rico saber que siempre tienes a una persona a tu lado.

-¿Lo más importante en una relación de pareja?

No es fácil convivir con una persona, porque somos dos seres distintos, pensamos diferente. Engranar y coincidir es para mí un reto en la vida.

-¿Hay hijos?

No. Él (su pareja) tiene dos hijos y yo los crío desde niños, ahora no están con nosotros sino con su mamá.

-¿Y el sexo?

Es importante, es algo muy rico. Dios lo hizo para disfrutarlo de la mejor manera posible con tu esposo, tu esposa. El sexo con uno y otro es fornicación. Eso es libertinaje.

-¿Sexo sin amor?

No perdura. Lo he experimentado en mi vida personal. Uno tiene relaciones y luego se pregunta ahora qué viene.

-¿Eres creativa en la intimidad?

Soy muy creativa. Me gusta disfrazarme de muchas cosas: doctora, enfermera, conejita y policía. Eso que a los hombres les encanta. Ustedes son muy carnívoros y eso es chévere.

-¿Algún lugar ideal para tener sexo?

En todas partes. Me gusta más la cocina.

-¿Alguna postura preferida?

A mí me gusta siempre arriba. Mandando todo, tomando el control.

-¿Tu récord?

Desde el día hasta la noche.

-En una entrevista en tu país dijiste que tuviste diez hombres en tu vida…

¡Ya son 12! Aumentó.

-¿Crees en el amor para toda la vida?

Sí. Ahora, los matrimonios se rompen cada vez más porque no tienen a Dios en la ecuación. Tengo dos años ya creyendo en él

MADURO HACE BRUJERÍA

-En el Perú hay más de 800 mil venezolanos, ¿qué te parece la presencia de tus compatriotas en el país?

Ya todos saben cómo está la situación en Venezuela. La gran mayoría salió por necesidad.

-¿Tú también?

Nosotros salimos (ella y su pareja). Fuimos oposición y marchamos contra Maduro. A nosotros nos prohibieron salir de Venezuela por 200 años. Absurdo. Cuando nos trancaron las puertas, un día inesperado tomamos la decisión de salir.

-¿Escaparon?

Escapamos. Entramos por trocha a Cúcuta, eso fue hace dos años. Yo sé lo que es salir apurados, sé lo que están viviendo los venezolanos, salir sin papeles y sin ropa.

-¿Qué piensas de Maduro?

Él no sabe lo que está haciendo. Está dominado por un demonio. Maduro está siendo usado por el enemigo, está cegado, hay mucha brujería.

-¿Por qué dices brujería?

Porque se hace mucha brujería en Venezuela. Nosotros sabemos lo que está pasando.

-¿Maduro apela a eso?

Sí, claro. Todo eso es público. Cuando una persona dice que no le teme ni a Dios, esas personas van directo al infierno por todos los abusos y muertes.

“ACÁ HAY XENOFOBIA”

-¿Sientes que hay un tipo de xenofobia en Perú?

No puedo mentir: sí hay. Comprendo a los peruanos y venezolanos. Comprendo que algunos de mis paisanos están haciendo mal las cosas. Ustedes dicen: ‘si así son unos, cómo serán los demás’.

-Se está generalizando…

Hago un llamado a que no se generalice. Todos no somos iguales.

-¿En qué notaste esa discriminación?

A mí me ha pasado. En la calle paso por un lugar, pido permiso. Me ven mal. Ellas pensarán en lo que se dice: ‘la robamaridos’, que (las venezolanas) hemos venido a quitarle los esposos. Nos han dado tanta mala publicidad que yo también me asusto.

-¿Las venezolanas no son ‘robamaridos’?

No. Hay peruanas que se han enamorado de venezolanos que luego dejaron a sus parejas, yo no puedo decir por eso que ellas son ‘robamaridos’.

-¿Cuáles son las afinidades entre peruanos y venezolanas o viceversa?

Las venezolanas somos muy extrovertidas. Es como un tumbao que uno tiene al hablar y eso enamora. A la gente le gusta mucho mi acento. Hay algunos peruanos que hablan muy ‘chiquiticos’, muy lindos y me llaman la atención.

-¿El venezolano es machista?

Todos los hombres son machistas. Unos son peores que otros. Unos te conocen sexys y luego te dicen: ‘tápate’. Hay otros que son celópatas, no te dejan ni levantarte de la cama.

-¿Te ha tocado así?

Celosos normales. ¿Usted es celoso?

-Alguito, ‘chiquitico’ nomás…

Se le nota. En su manera de preguntarme las cosas, esos lentecitos, usted es dominante un poco, ¿verdad?

“NO COMPITO CON YAHAIRA”

-Estuviste con tu música en Trujillo y Arequipa

Tengo un público peruano y venezolano. Me encanta porque es importante para mí quitarme ese cliché de bomba sexy.

-Lanzaron el reto para que compitas con Yahaira

Yo no he venido acá a competir, al contrario, le deseo muchos éxitos a todas esas chicas que están por el mismo sueño que tengo yo. La rivalidad no es buena.