Directora dejaba sin desayuno a escolares

La Libertad. No tiene perdón de Dios. Infraganti, fue sorprendida Silvia Rebaza del Águila, directora de la Institución Educativa 2064 Malcachugo, cuando se llevaba a su casa al interior de una mochila, 25 tarros de leche y cinco kilos de fideos del programa Qali Warma. El repudiable hecho ocurrió en plantel, ubicado en el distrito de Sanagorán, en la provincia de Sánchez Carrión.

“Tienen que compartir”

Fueron los propios padres de familia que integran el Comité de Vigilancia y Transparencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y grabaron a Rebaza. El video se hizo viral. “Primero se conversa, estoy llevando mi lechecita porque nosotros también compartimos esa leche. Creo que ustedes no comparten la leche. ¿Por qué no comparten leche con nosotros? Yo no tomo desayuno acá”, aparece diciendo la directora en el video. Luego confesó que era la primera vez que sustraía alimentos del plantel.

Denuncia

​

El jefe del programa Qali Warma en La Libertad, Claudio Ecca, anunció que denunciarán ante el Ministerio Público a Rebaza: “Aunque el producto no ha salido de la institución educativa, no vamos a permitir que este acto quede impune”. Señaló que se hará el conteo de los productos que existen en el almacén, para así descartar que se hayan dado otros actos similares.

El dato

​

La Unidad de Gestión Educativa Local de Sánchez Carrión investiga el caso para determinar una sanción administrativa a Rebaza.