Disparan y dejan grave a evangélico bien chamba

Pistoleros a bordo de vehículos con lunas polarizados dispararon más de diez veces contra dos viviendas y una combi en la asociación Granja Comercial de Huaycán en Ate Vitarte.

Los disparos dejaron heridos de gravedad a un padre de familia identificado como Antonio Flores y por poco le cuestan la vida a su vecino y menores de edad. La noche del lunes el agraviado se alistaba junto a su pareja, Sonilda Barra y su hija, para ir a la iglesia evangélica en la que participan desde hace tiempo. “Él se ponía la camisa cuando escuchamos la detonación parecida a una bombarda. Yo entré en desesperación al ver como la bala le perforaba el abdomen”, comentó la mujer.

Es vigilante

Antonio Flores, que trabaja como vigilante particular y esporádicamente maneja una mototaxi, fue llevado cargado por sus vecinos al hospital de Huaycán, por la gravedad de su herida se dispuso su traslado al nosocomio de Ate Vitarte. Los disparos también impactaron al vehículo del señor Sergio Mandujano. Más balas estuvieron a punto de herirlo junto a su familia. “Mi esposa tiró al piso a mi niño para que no le caiga en la cabeza.

El proyectil rebotó en la pared y casi me da en los pies”, expresó. Los moradores no entienden por qué el ataque. Ellos aseguran no tener enemigos ni haber recibido amenazas. Peritos de Criminalística y detectives del Depincri Santa Anita – Ate, recogieron evidencias y hablaron con testigos. “Dicen que llegaron a bordo de una combi con lunas polarizadas y motos lineales.

El dato

Han visto a tres personas”, recalcó Sonilda Soto que ahora lucha para que a su pareja lo operen de emergencia por segunda vez.

