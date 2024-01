¡Disputan una empresa y departamento! Hijo de Augusto Polo Campos se pelea con sus hermanos por herencia

La memoria de Augusto Polo Campos se ve empañada debido a la disputa familiar que enfrentan sus hijos por la herencia que el compositor dejó tras su fallecimiento en 2018. Augusto Polo Campos Jr., uno de sus hijos, ha optado por confrontar a sus hermanos al cuestionar la manera en que se ha distribuido los activos, incluyendo los fondos de la empresa ‘Contigo Perú’ y un departamento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Disputa por la herencia de Augusto Polo Campos

En una entrevista con un medio local, el hijo mayor de Augusto Polo Campos detalló que se le está ocultando información relevante acerca de la empresa Contigo Perú, encargada de gestionar las regalías de reconocidas canciones como «Contigo Perú» y «Cuando llora mi guitarra». Según su testimonio, también se le ha prohibido el acceso a un departamento en Miraflores que su padre legó como herencia para todos sus hijos.

“Ese departamento solo tiene uso y goce uno de los hermanos. A mí y otros hermanos no nos dan las llaves, no podemos ingresar a un departamento, el cual yo sigo pagando los impuestos. Es mi departamento también. A pesar de haber tenido conversaciones con mi hermano menor, me dijo que me podía quedar porque le dije que iba a venir (al Perú). En junio me dijo que sí y en agosto me dijo que no, me ha causado problemas económicos”, manifestó.

Augusto Polo Campos Linares añadió que no le han concedido el acceso al material de su padre. Esto es indispensable para la realización de un documental que aborda la vida y obra del cantante. “Inclusive han hecho un acta empresarial en la que se me ha denegado la autorización para continuar con este proyecto, que se viene haciendo hace 20 años”, sostuvo.

¿Cuál es la herencia?

Según un reporte de Reporte Semanal, que revisó el testamento de Augusto Polo Campos, el músico peruano determinó que cada uno de sus siete hijos obtendría el 10% de las regalías generadas por las 174 composiciones que creó a lo largo de su carrera. Es importante destacar que únicamente la participación de Perú en la Copa Mundial de la FIFA 2018 generó al cantante regalías que superaron los 200 mil soles, provenientes de la canción ‘Contigo Perú’.

De acuerdo a las fichas de Apdayc, las regalías de Augusto Polo Campos del 2013 al 2017 superaron el millón de soles. Dentro de los bienes de Augusto Polo Campos se incluye un departamento en Miraflores. Este debe estar disponible para el uso de cualquiera de los siete hermanos.