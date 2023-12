¿Distanciadas? Melissa Klug reveló los motivos por los que no pasará la Navidad con Samahara Lobatón

Melissa Klug acabó con los rumores de un posible distanciamiento de su actual pareja Jesús Barco, pues confirmó que la familia se reunirá en Estados Unidos para pasar la Navidad. Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ sostuvo que está distanciada de su hija Samahara Lobatón y reveló los motivos. Recordemos que toda la familia viajó a Norteamérica para las fiestas navideñas, excepto la polémica Samahara. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug distanciada de Samahara Lobatón

Según las redes sociales, se observó cómo los hijos de ‘La Blanca de Chucuito’, Gianella Marquina y Melissa Lobatón, junto con los hermanos menores, descendientes de Jefferson Farfán, viajaron a Estados Unidos para encontrarse con su recién nacida hermana, Cayetana. Tras ello, Melissa Klug confirmó que sus hijos también se iban a quedar para pasar las fiestas navideñas en familia.

Sin embargo, Melissa Klug expresó su pesar por no poder contar con toda su familia en la Navidad de 2023, ya que su hija Samahara Lobatón y su nieta no podrán acompañarla debido a problemas de salud que estaría enfrentando la joven influencer. “Sammy (Samahara) y la bebé (su nietecita) estaban en los planes para venir, pero por temas de salud, todo se canceló. Primero es la salud”, aseguró para un medio loca.

Internada de emergencia

El 6 de diciembre en la noche, Samahara Lobatón fue ingresada de urgencia a una clínica en Lima, acompañada por su pareja Bryan Torres. El programa ‘Amor y Fuego’ logró registrar los momentos en que el cantante de salsa salió brevemente del centro de salud, aunque optó por no hacer declaraciones al respecto sobre el estado de la hija de Melissa Klug.

Hasta el momento, no se supo el motivo de esta emergencia. Incluso, la pareja ha optado por no proporcionar información sobre las razones por las cuales la influencer pasó la noche en la clínica local. No obstante, Magaly Medina informó que Samahara fue sometida a una laparoscopía de urgencia debido a un embarazo ectópico. La presentadora de televisión indicó que Lobatón estuvo bajo observación médica después de haber pasado la noche en el centro de salud y, en horas de la tarde, la joven dejó el lugar para descansar en su hogar.